Компас нации: есть ли в Украине элита и что с ней не так

Без ярких лидеров, без элит, которые готовы сделать всё для развития своей страны, без мощных профессионалов и четких ориентиров – государство напоминает парусник, застигнутый штормом. Именно так выглядит Украины, которую болтает из стороны в сторону. Что не так с нашими элитами и как это исправить – разбиралось издание "Комментарии", ставшее соорганизатором Национального рейтинга влиятельности "Элита нации".



Национальные элиты Украины: для чего они нам

Важно понимать, что государство – это не просто географическая точка на карте, не те или иные правители, а народ. Он представляет собой совокупность людей разных национальностей и взглядов, но – с общей системой ценностей. Той самой, которую надо постоянно совершенствовать.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Социолог Павел Кутуев поясняет: "Что такое элита? Часто мы путаем словам "элита" и "элитарный". Элитный алкоголь – это хороший алкоголь, а элита как социальная группа – это те, кто наверху социальной системы, это те, кто нами правит – в политике, экономике и культуре. И если элитный коньяк лучше какой-то подделки, дешевки, то принадлежность к элите говорит только об одном – что человек наверху, что он принимает решения, что у него больше ресурсов, что его воспринимают в культурном смысле как образец, например, как некую икону".

По мнению Павла Кутуева, ответ на вопрос "нужна ли элита?" – однозначный. Нужна!

"Мы уже тысячелетия живем в обществах, которые построены иерархичны. Иерархии существуют. Это – объективная реальность. Говорить, что можно обойтись без элиты – значит, быть безответственным утопистом", – подчеркивает социолог.

Вопрос – какой должна быть элита? И какой должна быть дистанция между ней и народом?

"Дистанцию нужно постоянно сокращать. И постоянно создавать социальные лифты для появления свежих интеллектуальных и высокоморальных членов элиты", – отмечает Павел Кутуев.

"На мой взгляд, главный признак настоящей элиты – позитивное влияние на общество. Кроме этого, важными являются ее нравственный уровень, способность действовать в интересах людей и государства, брать на себя социальную ответственность", – говорит эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко уверен, что элита нужна любому обществу.

"Это не только вожди, но и хранители традиций, визионеры, которые видят государство в тактической и стратегической перспективах, – поясняет Игорь Чаленко. – Элита так или иначе будет взращиваться внутри общества. Без неё ожидает предсказуемый исход – это охлократия со всеми негативными её сторонами. Либо мы увидим банальные признаки ассимиляции другим, сильнейшим социумом, что происходило в истории человечества не раз. Потому присутствие качественной элиты – это вопрос выживания народа как такового".

Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович так сформулировал основные функции элиты нации:

– стратегия, визия, цели (сплачивание нации в борьбе за суверенитет, четкое видение пути освобождения страны от внешних агрессоров, а также пути освобождения граждан от бесправия внутри страны; реальная победа над бедностью, экономический рывок и цивилизационный прорыв);

– коммуникация, социальные лифты (элита чутко реагирует на запросы общества, обеспечивая непрерывное продвижение по социальным лифтам носителей идей, активных граждан; при этом элита постоянно растет, вовлекая в политическую жизнь всё большее количество граждан);

– организация управления, эффективность принятия решений, постоянный плебисцит и политическая конкуренция.

Есть ли у нас те, кто готов взять на себя эти функции? Возможно. Стоят ли они сейчас у руля страны? Судя по всему – нет.

Национальные элиты Украины и Запада – почувствуйте разницу

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что элиты в Украине нет.

"Если страна стабильно занимает последние места в рейтингах счастья населения, свободы предпринимательства, уверенности в будущем и лидирует в рейтингах коррупции, нарушения прав человека, бедности, то это означает, что элиты в стране нет. Это столь же точно и окончательно, как диагноз после вскрытия", – говорит аналитик.

По мнению Александра Кочеткова, это не означает, что в Украине нет успешных популярных людей.

"Они есть и даже порой становятся президентами страны. Но они не масштабны, приземлены, и меркантильны, не способны сформулировать стратегическую цель и пути ее достижения, соответственно, не способны увлечь общество идеей совместного развития. Поэтому наша элита – не просто имитационная, она – пародийная", – резюмирует эксперт.

Он поясняет, что цивилизованная элита – это люди, руководствующиеся рядом принципов. Причем, принцип общественного служения – один из главных. Второй из главнейших принципов – внутреннего благородства.

"Представитель цивилизованной элиты не склонен ко лжи, воровству, притворству, жадности, безделью и прочим общественным порокам потому, что это противоречит его сути, ему противно этим заниматься. И самоосуждение, как и осуждение себе подобных, является для него высшим наказанием", – уверен аналитик.

Подобные принципы для цивилизованной элиты – превыше всего, превыше жизни, подчеркивает Александр Кочетков.

"Именно поэтому такая элита и способна вести за собой людей, – продолжает политтехнолог. – Украина уверенно движется в обратном направлении, поэтому догнать цивилизованной мир мы сможем только в случае, если окажется, что мироздание – круглое, и мы столкнемся с догоняемыми на встречных курсах".

Социолог Павел Кутуев считает, что не следует идеализировать западный опыт.

"В той же Британии, например, огромный процент политической элиты – это выходцы из зажиточных семей, – говорит эксперт. – Они учились в привилегированных, очень дорогих школах (от 40 тысяч долларов в год). Эти люди образованы, технически компетентны, но очень далеки от народа. И эту дистанцию маскируют манипуляциями и риторикой популизма. Ярчайший пример – премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он, к примеру, цитирует "Илиаду" на древнегреческом. А как политик играет роль простого свойского парня".

Национальные элиты Украины: в чём проблема

Можно сетовать на революции прошлого века, на Первую и Вторую мировые войны, на Гражданскую войну, на репрессии, на "советчину". Всё это выжигало-вытравливало элиты. Но за почти 30 лет независимости у нас могли бы появиться хоть какие-то ростки новых элит. Вот только старые так извозились в грязи, которая покрыла страну, словно коркой, что пробиться сквозь нее – очень непросто.

Как верно отметила Елена Овчинникова, председатель Международного экспертного клуба и глава Оргкомитета рейтинга "Элита нации", термины "влиятельность" и "элита" в нашем обществе имеют скорее негативный окрас. Катастрофическое недоверие к властям эти самые власти лишь увеличивают беспринципными решениями – в угоду лично себе. Такое впечатление, что Украина воспринимается чиновниками и политиками практически всех уровней не как место, где всем должно быть хорошо, а исключительно в качестве источника для #хорошомне. И речь как о Зе-команде, так и о "папередниках".

При таком подходе к управлению страной, о какой четкой программе по которой государство и народ должны идти вперед, развиваться, может идти речь? Ни тактики, ни стратегии, ни программных задач.

Нет доверия и к лидерам общественного мнения (ЛОМы), которые нередко меняют это мнение – в зависимости от того, на кого в данный момент работают.

Положительную репутацию у нас смело "сдают в ломбард" ради сиюминутной выгоды. Министры попадаются на плагиате, дипломы покупаются, профессионалов не ценят – и те бегут из страны.

Беда и с интеллигенцией, которая, как и вся страна – в раздрае. И то пытается влиться в политикум, то яростно этот самый политикум критикует, то раскалывается внутри себя.

"Проблема нашего общества – слияние политических и экономических элит, – уверен Павел Кутуев. – Власть дает возможность накопить капитал, а потом этот капитал дает возможность покупать власть для получения новых преференций для своего бизнеса. Отсюда – система олигархата".

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко отмечает: "Элита – показатель состояния общества в целом. В Украине постепенно происходила деградация самого понятия "элиты" – совокупности ценностного и функционального "превосходств" в обществе. При этом элита в широком ее понимании не отождествляется с властью или народом, а является группой людей, которая может воздействовать на общество, и из нее уже выделяются политические, научные, творческие, бизнес- и прочие элиты".

По мнению эксперта УИП, сейчас у нас это понятие сузилось до обозначения людей, которые занимают высшие руководящие должности либо постоянно мелькают в СМИ. При этом, чаще всего упор более не делается на каком-либо из превосходств, а именно – на факте присутствия человека в высших кругах.

"Фактически "элита" сейчас – это преимущественно правящее большинство, каким бы оно ни было, – считает Ева Антоненко. – А учитывая, что в основном у нас туда набирают не столько профессионалов, сколько исполнителей под определенные задачи или по идеологическим признакам, вопрос качества элиты уже не стоит, как и качественного ее воспроизводства".

Кроме этого, продолжает эксперт УИП, характер элит у нас различается регионально и зависит от менталитета и культурного поля местного населения. Также присутствует факт разобщения региональных элит, а не работы в целом на страну, что приводит к региональному расколу общества.

"Именно это привело к тому, что в стране получилось ввести централизованные наблюдательные советы, принимающие решения для всей страны в целом, а не отстаивающие интересы каких-либо групп влияния в Украине. К тому же эти набсоветы состоят из иностранцев, что приводит к сокращению суверенитета", – подчеркивает Ева Антоненко.

Помимо прочего, ситуация приводит к тому, что у молодежи нет наглядных примеров для подражания в Украине, считает эксперт УИП. В итоге молодые люди могут или ориентироваться на элиты других стран, что подрывает авторитетность Украины как государства, или вообще ни на кого, что сужает также и ценностные приоритеты.

Национальные элиты Украины: кадровый вопрос

При этом все понимают, что в стране – кадровый голод, усугубляющийся с каждым годом. Но, похоже, никто – как решить проблему.

Еще в 2012 году при Януковиче был создан президентский кадровый резерв "Новая элита нации" с предельной численностью до 500 человек. Порошенко в 2014-м этот резерв ликвидировал. Не физически, а указом. В том же году случилась тотальная люстрация, осужденная ЕС, но так и не отмененная Конституционным судом Украины.

В прошлом году команда президента Владимира Зеленского запустила проект "Лифт" (Lift), целью которого было позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством. Но толку от этого не было.

Весной этого года в Офисе президента заявили о создании кандидатского резерва для госслужбы.

Потому что просто быть "новым лицом" оказалось недостаточно для управления государством. Впрочем, Зеленский, приведший во власть десятки представителей "цеха юмора" и других ответвлений шоу-биза, этого, похоже, не осознал. Потому что на местные выборы опять выставляются всё те же артисты-юмористы.



Так что заявление президента на встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений 2 июня, что проблему кадрового голода в стране должно решить высшее образование совместно с государством, – остается просто заявлением.

Национальные элиты Украины: что делать

Сакраментальный вопрос – что делать? Где найти ту самую элиту, которая нам нужна? Как ее вырастить?

"Ответ – действовать комплексно, – считает Павел Кутуев. – Простенькие формулы в духе "новые лица во власти" – не работают. Даже на бытовом уровне мы покупаем новые вещи не потому, что они новые, а потому что нам нужно что-то более качественные и полезное. Поэтому необходим синтез опыта и новизны".

По мнению социолога, нынешний президент Владимир Зеленский недостаток опыта компенсирует политической интуицией.

"И мы видим, что он идет на кооперацию с опытными политиками. Речь идёт, к примеру, о возвращении в активные процессы первого президента Леонида Кравчука. Также Зеленскому удалось достичь тандема с главой МВД Арсеном Аваковым. И такая кооперация с реальными политическими тяжеловесами способствует политической стабильности. А успешные демократии как раз и характеризуются сочетанием стабильности и динамизма", – говорит Павел Кутуев.

Эксперт уверен: нам нужна эффективная элита. А для государственных служащих, чиновников таким критерием эффективности и социальным лифтом должно быть образование.

"Поэтому следует усиливать инвестиции в образование, использовать университеты и академические институты как источник экспертизы, – считает Павел Кутуев. – От политических элит мы должны требовать идеологической последовательности. Экономические элиты нужно дисциплинировать и стимулировать их движение в направлении реальной высокопродуктивной экономики. И последнее – важно осознавать роль интеллектуальной элиты. Необходимо культивировать ее. Только тогда мы станем на путь успешной модернизации".

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко подчеркивает, что элита в каждом обществе – это производная от уровня взаимоотношений внутри политической нации, основанная на гуманитарной платформе, исторических традициях и проактивном виденьи общего будущего.

"В Украине за последние 29 лет независимости делалась ставка на то, что новое поколение граждан и станет той основой новой элиты, которая будет лишена недостатков предшественников. Но, как показала практика, возрастные поколения меняются, а принципы взаимоотношений остаются на старом уровне. Безусловно, мы должны цементировать и реализовать понятие "социальных лестниц". Не лифтов, а именно лестниц. Каждая новая ступень развития должна отвечать вложенному труду, полученному образованию и опыту", – считает Игорь Чаленко.

По его мнению, социальная селекция должна проходить в условиях достаточной политической стабильности, нулевой толерантности к любым видам коррупции, законности и легитимности происходящего, а также минимально необходимой экономической подушке.

"Сложно говорить о построении правильной элиты с таким сумасшедшим уровнем миграции, – отмечает руководитель ЦАС. – Народ должен поверить в своё государство, а не смотреть на стагнацию институтов. Возможно, нам всем действительно нужна наработка нового общественного договора с вразумительно выписанными для граждан принципов проекта "Украина". Это даст толчок для органического формирования элитарной прослойки, которая и станет в авангарде движения на пути к реализации принятых идей".

Эксперт УИП Ева Антоненко не согласна с мнением ряда экспертов о том, что настоящей элиты у нас нет. По ее словам, дело в том, что такие люди просто недостаточно медийны.

"О них не так часто рассказывают, потому что на положительных новостях не получается собрать столько же рейтинга, сколько на различных скандалах, – поясняет эксперт. – Это может делаться намеренно – для упрощения управления страной в перспективе. Кроме того, они недостаточно объединены для реального влияния в сложившихся условиях".

В такой ситуации, по мнению Евы Антоненко, главное, чего не хватает внутри страны – это всеобщего диалога элит и общества с попытками услышать друг друга, а также – формирования медийной повестки, которая делала бы узнаваемыми людей, способных стать настоящей элитой в Украине.

Между тем, СМИ вносят свою лепту в поиск болеющих душой за страну людей, способных изменить ситуацию в лучшую сторону. Как отмечает кандидат экономических наук, основатель медиахолдинга "Комментарии" и член Оргкомитета рейтинга "Элита Украины" Виктор Гольдский, роль медиа – показать, что в Украине есть альтернатива сложившейся "квази элите". И действительно независимые СМИ должны предоставить возможность тем людям, которые являются элитой по своим возможностям, способностям и уму – продемонстрировать альтернативный путь развития страны. Что мы и делаем.





Напомним, что с 1 по 20 сентября будет проходить региональное оценивание в рамках Национального рейтинга влиятельности "Элита нации". Его результаты будут опубликованы 21 сентября. После этого начнется второй тур – всеукраинское национальное оценивание. Завершающим аккордом станет Национальный форум стратегического развития, который состоится в Киеве в марте 2021 года. Его участниками станут лауреаты региональных и общенационального рейтингов, а в качестве спикеров будут приглашены лидеры международного сообщества, бизнесмены и высшие государственные чиновники Украины.

У нас есть шанс заложить новый вектор развития украинского общества. Сделаем это вместе!





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