Национальный рейтинг влиятельности «Элита Украины»: организаторы проекта рассказали, как пройдет голосование

Фото: УНИАН

10 августа в Украине стартовал уникальный проект – Национальный рейтинг влиятельности "Элита Украины". Проект представляет собой некоммерческое двухэтапное экспертное исследование, в котором будут задействованы 200 международных, национальных и региональных экспертов – специалистов в области политологии, социологии, экономики, юриспруденции и СМИ. Цель проекта – формирование нового подхода к оценке элиты государства и создание новых поведенческих критериев в обществе, основанных на незапятнанности репутации и высоких моральных качеств правящей элиты.





Как рассказали вдохновители рейтинга "Элита Украины" – идею разработали совместно с представителями СМИ и науки. Именно на задаче сменить окрас слова "элита" акцентировали внимание организаторы проекта в ходе пресс-конференции, посвященной запуску проекта.

"Весь наш профессиональный опыт позволяет нам говорить о том, что сегодня сами слова, сами термины "влиятельность" и "элита" в нашем обществе имеют скорее негативный окрас. Понимая, какой в стране существует кадровый голод, какой недостаток информации о профессионалах, о том, кто же собственно ответственен за развитие страны, мы решили сделать вот такой масштабный и уникальный для Украины проект", – поясняет Елена Овчинникова, председатель Международного экспертного клуба и глава Оргкомитета рейтинга.





Раскрывая нюансы проекта, Овчинникова отметила, что эксперты рейтинга будут ранжировать по разным категориям людей, которых можно отнести к элите нашей страны. Параллельно с этим на сайте рейтинга будет идти народное онлайн-голосование.

"Рейтинг уже стартовал 10 августа и сейчас эксперты формируют предварительные списки номинантов. Все жители Украины имеют возможность подать заявку и предложить своего кандидата нам для рассмотрения. Оргкомитет рейтинга рассмотрит эту заявку и, если сочтет нужным, добавит в список", – добавила организатор.

Кандидат социологических наук, руководитель научно-исследовательского социологического центра "Пульс" Елена Князева подчеркнула, что методологии исследования было уделено особое внимание. Для этого была создана рабочая группа, в которую входили специалисты в области политологии, социологии и экономики.

"Основная задача заключалась в том, чтобы создать инструментарий, который позволил бы получить максимально объективные оценки. С этой целью мы разработали 100-бальную шкалу оценивания, которая позволит фиксировать максимальный разброс в оценках экспертов, – рассказывает Князева. – Мы разработаем анкету для экспертов, каждый из них получит инструкции, где будет расписана методика оценивания. За каждым регионом будет закреплено 20 экспертов и суммарный результат будет складываться из суммарных оценок экспертов".





По ее словам, исследование будет двухэтапным. С 1 по 20 сентября будет проходить региональное оценивание. 21 сентября на сайте "Элита Украины" опубликуют результаты регионального оценивания и результаты онлайн-голосования. После этого начнется второй тур – всеукраинское национальное оценивание.

Свое отношение к важности определения элиты нации высказал политолог, сооснователь "Агентства моделирования ситуаций" и член Оргкомитета рейтинга "Элита Украины" Алексей Голобуцкий.

"Есть в стране элитарность или ее нет – можно выяснить только тогда, когда социум заходит в какой-то тупик или вовсе исчезает. Лишь тогда приходит понимание – была ли элита эффективной и существовали ли она вообще. Не хочется жить в стране, в которой социум исчезнет, поэтому желательно все-таки определить критерии элитарности", – говорит Голобуцкий.





По его мнению, принадлежность к элите в западном мире – это не только какие-то прописанные правила. Это, прежде всего, традиция.

"К примеру, я постоянно встречаю непонимание многих людей, откуда во главе Франции взяла Эмманюэль Макрон. Я же говорю этим людям: "почитайте биографию. У него род известен во Франции еще с 14 века!". И тогда все вопросы отпадают. У нас же историческая наследственность обрывается и появляется "элитарность" ситуативная", – сказал эксперт.

Поясняя важность данного проекта, его соорганизатор Кристина Педь отметила, что сегодня в мире и в Украине возникла большая проблема фильтрации информации, а также появилось абсолютное недоверие к современным лидерам.

"Поэтому для Украины, для украинского общества важно найти тех людей, которые действительно развивают, действительно делают огромный взнос в развитие нашего государства. Имеют положительную репутацию и являются профессионалами в своем деле. В результате длительного обсуждения мы выбрали категории, в которых мы будем выбирать настоящих профессионалов, экспертов в каждой отдельной сфере. Это политика, бизнес, власть, общественная деятельность, религия, культура, спорт, наука и образование, здравоохранение и медиа", – говорит общественный деятель, брендменеджер украинских спортсменов Кристина Педь.

Стоит отметить, что особую роль в проекте "Элита Украины" будут отыгрывать украинские СМИ, в частности, региональные. Так, в каждой области страны нашлись издания, которые вызвались безвозмездно освещать ход голосования. О роли медиа во время пресс-конференции рассуждал кандидат экономических наук, основатель медиахолдинга "Комментарии" и член Оргкомитета рейтинга "Элита Украины" Виктор Гольдский.

"Роль медиа – показать, что альтернатива сложившейся в Украине "квази элите" все же есть. Ведь если мы будем ориентироваться только на официальную картинку в телевизоре, то мы объективной информации не получим. Хорошо, что есть социальные сети, независимые СМИ, политологи, блогеры, которые открыто и откровенно высказывают свое мнение. Именно в этом заключается роль медиа – предоставить возможность тем людям, которые являются элитой по своим возможностям, способностям и уму могут показать альтернативный путь развития страны", – резюмировал Гольдский.





Как отметили организаторы, завершающим аккордом Национального рейтинга влиятельности "Элита Украины" станет Национальный форум стратегического развития, который состоится в Киеве в марте 2021 года. Участниками его смогут стать лауреаты региональных и общенационального рейтингов, а в качестве спикеров будут приглашены лидеры международного сообщества, бизнесмены и высшие государственные чиновники Украины. Предполагаемое количество приглашенных составит 2000 человек. Именно они смогут заложить новый вектор развития украинского общества.

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