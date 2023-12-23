«Аква вита»: кто поит украинцев безалкогольными напитками

Несмотря на войну и необходимость в недорогом антидепрессанте в виде алкоголя, украинцы также нуждаются и с удовольствием пьют и безалкогольные напитки, прежде всего минеральные воды.

Безалкогольные напитки

И хотя в Украине их производство и потребление всегда оставалось далеким от рекомендуемых медиками норм – 150 мл декалитров (1,5 млрд литров) или 40 литров на человека, при потреблении в Европе до 150 литров, этот рынок довольно объемный.

Украинцы предпочитают газированные и сладкие напитки, на которые приходятся до 65% потребления и война не повлияла на эту тенденцию. Зато на рынке брендов "безалкоголки" произошли существенные изменения. И причиной тому стало российское вторжение в Украину.

Coca-Colа в Украине – стала №1

Мировой бренд Coca-Colа активно работает в Украине и является лидером на рынке безалкогольных, главным образом сладких, напитков подТМ "Coca Cola", TM "Fanta", TM "Sprite" и минеральной водой ТМ "Schweppes".

Юридически компания является иностранным предприятием "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД", учредитель которой — голландская компания БЕВЕРИДЖИЗ ХОЛДИНГЗ ІІ Б.В." Нидерланды – страна, известная своим либеральным налоговым законодательством, правда, с куда менее скандальной репутацией, чем Кипр.

В 2022м году "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД" выручила 8,35 млрд грн., хотя годом ранее это были 9,2 млрд грн. Этот показатель делает компанию несомненным лидером на рынке безалкогольных напитков в Украине, ведь ее постоянный конкурент в мировом масштабе – PepsiCo, в 2022-м году генерил убытки.

Так как основной завод по производству напитков компании находится в Николаеве, почти весь прошлый год он не работал, возобновив производство лишь в феврале 2023-го. Расположенный же в городе Вишневое Киевской области завод хоть и возобновил работу раньше, но потерпел ущерб, нанесенный обломками сбитой ракеты.

Лидер рынка – был "Альфабанк", а стало государство

Наиболее популярными у украинцев брендами минеральной воды последние годы были ТМ "Моршинская" и "Боржоми", которые производит крупнейший игрок рынка – IDS Group, с самыми известными в стране заводами минвод в Моршине, Трускавце и Миргороде. Всего же компании принадлежат 8 брендов безалкогольных напитков.

До 24 февраля структура собственности данных брендов была достаточно понятной – возникнув в 1996-м году как ЗАО "Индустриальные и дистрибьюторские системы", спустя 8 лет компания стала IDS Group. Последней владеет "Интернешнл дистрибьюшен системс", зарегистрированная в кипрском офшоре в городе Лимасол и принадлежащая российской финансовой группе "Альфа-банк" Михаила Фридмана и его партнеров.

Так было до лета 2022 года, когда суд начал арестовывать активы олигарха на рынке минеральных вод, а в конце года Бюро экономической безопасности получило все активы российского олигарха на этом рынке. По итогам 2022 года IDS Group выручило 4,1 млрд грн, что на 724 млн грн меньше, чем в довоенном 2021-м.

В марте 2023 года часть активов IDS Group после конкурса АРМА перешла в управление другого игрока рынка минвод – ООО "Карпатские минеральные воды" (ТМ Карпатская джерельная). Правда, это решение в самой IDS Group яростно оспаривают и считают, что это не пойдет на пользу предприятию и рынку в целом. Надо сказать, что "Карпатские минеральные воды" с их оборотом по итогам 2022 года в 146 млн грн и впрямь не выглядят достойным управителем для гиганта рынка. Тем более, что в интернете можно найти информацию о связях владельца компании Петра Устенко с российским энергетическим бизнесом, в частности с предпринимателем Константином Григоришиным.

ТМ "Buvette" – кипрский офшор для бизнесменов из Днепра

Популярная минеральная вода торговой марки "Buvette", вопреки ее "импортному" названию, разливается в Полтавской области, в селе Майбородовка. Производственные мощности позволяют выпускать 550 тысяч бутылок ежедневно.

Юридически производство принадлежит ООО "Изумруд лтд", которым владеет кипрская компания LBI INVESTMENTS LIMITED из Никозии. Но на деле по данным аналитического сервиса YouControl, сама компания входит в состав днепровской "Малби фудс", занимающейся производством кондитерских изделий и сладких газировок. Например, шоколад ТМ Millennium и безалкогольные напитки ТМ iFresh, AC DC – ее производства.

В плане владельцев — это непубличные, но весьма влиятельные и состоятельные днепровские бизнесмены Евгений Шаринов и Евгений Дверкис. Оба они, например, входят в состав Попечительского совета еврейской общины Днепра. Также, как и Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Геннадий Корбан и Александр Дубилет.

В 2022м году "Изумруд лтд" выручил 652 млн грн, тогда как в довоенный 2021-й это были 495 млн грн.

ТМ "Поляна квасова" и "Свалява" — кипрский офшор для семейства Котляревских

Минеральная вода продается под известными, хотя и менее популярными из-за специфического минерального состава и вкуса, брендами "Поляна квасова" и "Свалява". Владельцем данных торговых марок является ООО "Корпорация украинские минеральные воды", которая на 40% принадлежит Анне Котляревской, а на 60% компании с острова Кипр, владелец которой неизвестен.

Анна Котляревская же является дочерью одного из основателей еврейской общины в Украине Мартина Котляревского, он же собственно и владел ООО "Корпорация украинские минеральные воды" до своей смерти в 2021-м году.

Как и в случае с производителем "Buvette", ООО "Корпорация украинские минеральные воды" во время войны даже смогла увеличить выручку с 429 млн грн. в 2021-м до 471 млн грн.

Конечно, кроме минеральных вод и сладких газировок безалкогольные напитки представлены и другими продуктами, например, тем же квасом. Один из популярных ТМ этого пенного напитка – бренд "Ярило", принадлежащий ООО "Квас бевериджис". Компания, зарегистрированная в африканском офшоре Белизе, также смогла увеличить выручку более чем вдвое в сравнении с довоенным временем – с 48,7 млн до 116,3 млн грн.

Также на рынке присутствуют мелкие, хотя и в свое время довольно известные, игроки. Например, свой лимонад под ТМ "Живчик" уже давно выпускает ПАО "Оболонь", но сколько именно зарабатывает на его выпуске компания, неизвестно. Однако, общий доход предприятия Александра Слободяна в 2022-м году вырос в 1,5 раза – с 5,9 млрд грн. до 8,66 млрд грн., хотя в основном рост произошел на пиве.

С 44 млн грн до 91,3 млн грн нарастил за 2022-й год свой доход и концерн "Орлан", выпускающий минеральную воду под ТМ "Калипсо".

А вот кого на рынке минвод пока не жалует удача, так это основателя инвестиционной компании "Dragon Capital" Томаша Фиалу.

Еще в конце 2021 года он купил ООО "Аква-эко", производителя минеральной воды ТМ "Трускавецкая", и та даже смогла нарастить производство и выручку с 49,4 млн грн до 57,8 млн грн. Вот только в 2020-м году выручка была еще выше.

В то же время по данным СМИ, как раз в ноябре 2023 года Томаш Фиала с партнером – бывшим совладельцем Винниковской табачной фабрики на Львовщине Александром Свищовым планирует купить еще одного производителя воды из Трускавца, ООО "Фирма Т. С. Б.". Последняя за 2022-й год на четверть (со 141 до 194 млн грн) нарастила выручку, а значит представляет из себя весьма перспективный объект для инвестиций. Правда пока неизвестно, осуществилась ли сделка, но судя по тому, что ее владелец остается прежний, Томаш Фиала купить новую компанию не смог.

В свою очередь это означает, что изменения на рынке минеральных вод не за горами, и вскоре на нем могут появиться весьма неожиданные игроки. Так, Госгеонадра выдали разрешение на добычу минеральной воды киевскому заводу "Росинка", некогда одному из лидеров рынка минеральных и безалкогольных напитков, которое в 2016-м году было признано банкротом.

Но в настоящий момент имущество завода принадлежит фирме экс-зятя бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого – Вячеславу Супруненко. И как писали "Комментарии", в последнее время он активно занимается покупкой фирм в различных секторах экономики, выстраивая собственную бизнес-империю.



