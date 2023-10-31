Не чужаки или не свои: истории детей-беженцев, которые учатся за границей

"Не принимают в коллективе". "Никакой помощи, никакой поддержки, никакого интереса". "Ребенка прижали к стене и донесли до сведения, что здесь все за Россию. Учителя молчали". Такие ответы от родителей получила журналистка нашего издания на вопрос об адаптации учащихся за границей.

Украинские дети учатся за границей. Фото из свободных источников

Заранее скажем, что не все из получившихся мы комментариев рассказывают лишь негативные истории. Ниже читайте также об успешном опыте адаптации детей в новых странах. Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о вызовах для учащихся и учителей, которые принесло дистанционное образование.

Разные страны, разные варианты обучения

В сентябре 2023 года учебный год за границей начали около 500 тысяч украинских детей. Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал министр образования и науки Оксен Лесной, передает Укринформ . Точных данных о количестве украинских учащихся в зарубежных школах по состоянию на конец октября найти не удалось ни на портале Министерства образования и науки, ни в других общедоступных источниках.



Что касается общих данных об украинских беженцах, то ООН сообщает 22 октября, что во всем мире они зафиксированы более шести миллионов. Треть из них – несовершеннолетние.



В начале 2023-2024 учебного года в МОН обнародовали несколько вариантов обучения для детей, вынужденно находящихся за пределами Украины. Новый формат, который педагоги внедрили на втором году полномасштабной войны: дистанционное обучение украинскому компоненту и автоматическое зачисление результатов из всех остальных. Об этом сообщает Правительственный портал .



"Словно у нас две жизни"



Нам удалось пообщаться с женщинами, дети которых учатся в трех странах: Словакия, Ирландия и Канада. Страны мы выбирали наугад, ориентируясь только по территориальному расположению по отношению к Украине.



Самое активное обсуждение состоялось в сообществе, где общаются между собой украинцы, проживающие в Словакии. Но об этом читайте впоследствии.



Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как живут беженцы украинцы в стране, которую омывает океан в материале. Возвращаться не хочу жить здесь: что получают и планируют украинцы в Ирландии.



Харьковчанка Оксана Салантий вместе с 11-летним сыном Артемом переехали в Ирландию в июне 2022-го. До этого некоторое время находились в Германии.

Решение переехать в эту страну было спонтанным. Сюда ехала знакомая и предложила присоединиться, – рассказывает женщина. — Я мало знала об Ирландии, но очень важно было, что здесь английский язык и очень красивая природа. Для сына это было нелегко и интересно. За почти полтора года мы оба привыкли быть здесь. Однако Артем постоянно вспоминает и любит Украину, очень скучает по Харькову и друзьям. Сейчас все так, как у нас две жизни

По словам собеседницы, от местных украинцев здесь получают огромную поддержку. И социальное, и моральное. Семью сразу же поселили в социальное жилье, а государство еженедельно выплачивает пособие. Обучение в Ирландии бесплатно для всех детей. Оплачивать из собственных средств приходится только учебники. Однако существуют здесь также и частные школы.

Переезд для семьи обошелся без особых проблем, хоть и был нелегким. Оксана говорит, что ситуацию значительно облегчило то, что в социальном доме, куда направили семью, живут и другие семьи с детьми.

В Канаде — украинские школы

Юлия Мельник выехала из украинского города Обухов Киевской области в марте 2022-го года. У женщины двое детей, которым по 8 лет.

"Несколько лет назад, во время рабочей встречи, я познакомилась с женщиной, которая уже долгое время проживает в Канаде. Когда началась война, она помогла нам с детьми уехать, – вспоминает она. – Сейчас мы живем в Монреале. Для детей все было очень сложно. Больше всего через язык. В первый день в школе они оба плакали, потому что ничего не понимали. Мы много работали".

Женщина рассказывает, что первый год дети учились в спецклассе для детей, не владеющих английским. С нового учебного года они были переведены в обычный класс. Образование в Канаде, как и в Ирландии, бесплатно.

Здесь очень мощная украинская диаспора, – продолжает Юлия, – сейчас дети посещают украинскую субботнюю школу. Есть также украинская библиотека и магазины, где мы можем приобрести лакомство детям, к которым они так привыкли. Однако адаптация была и тяжелая. У детей были ночные ужасы, некоторое время мы работали с психологом. И хотя сейчас легче, чем было первое время, дети ждут возвращения домой. Там их дом, их папа, они соскучились…

Интеграции украинских детей, к сожалению, нет

Юлия Голожубова с тремя детьми в Словакии живет с марта 2022 года. Младшему сыну – 6 лет, дочери – 13, самому старшему сыну – 17.













Мы уезжали из Харьковщины, когда уже были очень сильные обстрелы, – рассказывает она. — Почему Словакия? Прежде всего, это недалеко от дома. Надеялись, что впоследствии сможем быстро вернуться. Надеялись, что уже через несколько недель вернемся. Поначалу было очень тяжело. Дети скучали по дому.

Малышам трудно было заводить друзей в новой стране. Старший сын в большинстве своем общается с украинцами, которые тоже живут в Словакии, у дочери появилась подруга, которая живет в другом городе. Однако постоянно они спрашивают о возвращении домой.

"Сейчас дома еще опасно. Постоянно "прилетает", конечно, не работают школы и другие заведения. Поэтому вернуться мы не можем, — делится женщина, — Что касается обучения, то младшие дети учатся в школе. К сожалению, в разных школах, в одну из них не взяли. Самый старый сын – в гимназии. Дочь – единственная украинка в школе. И, к сожалению, я не могу сказать, что она адаптировалась, есть некоторые проблемы с языком. Я думаю, что ей просто трудно говорить из-за психологического барьера. Младшему легче всего. Он говорит по-словацки, дети его понимают и именно здесь он пошел в первый класс и всю программу будет изучать сначала.

По словам собеседницы, образование в Словакии доступно без оплат. Тем не менее, приходится платить ежегодное собрание в фонд класса и прочее. Никаких льгот украинцам не предоставляют.

Образовательный процесс достаточно неплохо построен. Кажется, что украинская программа несколько отстает от украинской, возможно только у младших школьников. Что касается пожеланий, мне кажется, что интеграция, именно моих детей, была никакая. Никакой помощи в плане изучения языка, никаких курсов. Первые полгода, возможно, относились снисходительно. Вот пришел ребенок в шестой класс на историю Словакии, он не может за полгода изучить все, что дети изучали раньше. Но этого никто не учитывает

"Дети оскорбляют, учителя молчат"



В соцсети Facebook, где мы разместили свой запрос, похожими историями об адаптации детей поделились многие родители.

Нет никакой адаптации. Может, в 2022-м она была, не знаю. Мы пришли в школу 1 сентября. Никому нет никакого дела к ребенку. 9 класс. Никакой помощи, никакого интереса, никакого участия. Ходишь, ходи себе тихонько, а наши детки тебе еще на перемене сообщат, что они все здесь при Путине. Язык мы только начали изучать, самостоятельно, конечно, с репетитором). Но это не мешает учителям давать что-либо письменное (тест или контрольная) и заставить писать. Тихое издевательство и испытание безразличием. Такая адаптация, не только в школу. Такие правила выживания сейчас в этом мире. Адаптируемся, – пишет Лариса Лищенко

Реакция у родителей разная: кто-то делится схожими историями, кто-то уверяет: все зависит от школы и детей.











Где искать поддержку



Переезд в другую страну может обернуться стрессом и для взрослого. Детская психика же к таким вещам более уязвима. Особенно, если он стал вынужденным из-за войны.



"Комментарии" пообщались с психологом. Что именно может указывать на проблемы ребенка в школе, как их предвидеть и избежать, и как действовать, если именно такая ситуация произошла в вашей семье?



Клинический психолог, консультант в модальности положительной психотерапии и эмоционально-фокусированной терапии, мама трех и автор книги "я=Я: от истоков к осуществлению" Ирина Шатинская говорит, что существует немало изменений в поведении ребенка, которые могут указывать на его проблемы в школе или другом коллективе. Главное вовремя их заметить и работать с ними.



Часто родители-вынужденные эмигранты могут услышать от ребенка: "Я больше не пойду в эту школу, я хочу домой". Опущена голова, покатые плечи. Подросток может оказаться молчаливым, на вопрос бросает "все в порядке". Ребенок часто плачет, скучает. Аппетит отсутствует или ест только сладкое. Регрессирует к более детскому поведению: вдруг начала играть с давно забытыми игрушками. Это, во-первых, о том, что ребенок нуждается в помощи, а во-вторых… с ним все в порядке. Все это нормально при ненормальных обстоятельствах

Перевести ребенка — не выход



Психолог объясняет, что самое главное — показать ребенку безусловную поддержку. Не ожидайте, что как-нибудь само пройдет. Может, и пройдет, но в том-то и дело, что "как-то", с нежелательными последствиями.



Что бы ни произошло в жизни, мама должна всегда в "контейнере" своего эмоционального состояния иметь место для чувств ребенка, место, куда ребенок может "слить" свой непереработанный коктейль эмоций. "Да где мне взять контейнер, своих проблем уже через край", — скажет мама и это так понятно… Итак, мамы должны в первую очередь позаботиться о себе

По словам эксперта, одним из признаков проблем ребенка в школе является то, что сверстники не обращают внимания, нет никакой помощи и поддержки. Гораздо хуже, если мы видим признаки буллинга. Сменить школу за границей не так уж просто да и никто не гарантирует, что в другой не будет того же.



Мы, к сожалению, не можем требовать от учителя особого отношения к ребенку. У учителя есть программа, которую он должен изложить. Насчет буллинга. Во всех европейских странах одно железное правило – дети должны пойти и пожаловаться учителю. Если неуверенному ребенку трудно это сделать, вы должны помочь. Не оставляйте малышей наедине с проблемой

Эксперт советует сразу идти на разговор к учителю. Если это не подействовало — идите к директору, говорите, что будете писать письмо в высшие органы. Обычно это побуждает школу к конкретным действиям. Если "булят" по национальности, помните, для школы это сигнал тревоги, в Европе недопустим разжигание ненависти по национальному признаку, поэтому реакция будет быстрой.

Адаптивность ребенка напрямую зависит от того, насколько ребенок стрессоустойчив, насколько у него адекватно высокая самооценка, насколько он уверен в себе. Все эти вещи, подчеркивает психолог, воспитываются в семье из-за отношения родителей между собой и к ребенку.

Все что вы должны понять для себя и сказать ребенку: твои чувства важны. Ты имеешь право чувствовать себя так, как ты чувствуешь себя: сердиться, плакать, грустить, ненавидеть. Я с тобой. Скажи, что я могла бы сделать для тебя? Если вы видите, что попытки самостоятельно наладить ситуацию не работают — стоит обратиться к психологу.



