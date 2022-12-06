Дистанционное обучение, как вызов для учеников и учителей: школьное образование глазами экспертов

После 24 февраля жизнь миллионов украинцев коренным образом изменилась. Сломанные человеческие судьбы, разрушенное жилье и уничтоженная психика стали нормами военной обыденности Украины. Каждая сфера деятельности уже давно перестала быть просто "сферой", это фронт, на котором каждый защищает свое. Как военные защищают родную землю, так педагоги защищают возможность украинских детей получать знания, хотя на фоне войны это совсем нелегко. Постоянные отключения света, перебои при подключении к интернет-сети, отсутствие необходимых гаджетов – это лишь небольшой ряд сложностей, с которыми постоянно сталкиваются как педагоги, так и дети с родителями.

фото тематическое, из открытых источников

Издание "Комментарии" решило обратиться к експертам, чтобы выяснить, с какими вызовами приходится сталкиваться ученикам и учителям во время онлайн-обучения. Елена Голосиенко начинала карьеру 12 лет назад в обычной сельской школе на Запорожье, тогда она и представить не могла, что в будущем сменит ряд должностей, в том числе попробовав себя в качестве заместителя директора, получит еще одно высшее образование и после этого всего, будет учить детей дистанционно в арендованной квартире вдали от дома, потому что война. К подобному виду занятий педагог относится отрицательно, так как сама имеет сына-школьника, но понимает, что это реальность, от которой сейчас не уйти.

"Дистанционное обучение – это болезненная тема, как для учителей, так и для родителей. Конечно, это хорошо, что дети получают знания, а не просто сидят на месте, ожидая перемен к лучшему. К сожалению, как хорошо бы учитель не готовился к уроку, и какими бы внимательными ни были ученики, онлайн-обучение не сможет передать собой тот уровень и качество знаний, какие бы ребенок получил в школе", — говорит учительница.

В этом вопросе с ней полностью согласен следующий наш эксперт – Юрий Каганов, проректор по научно-педагогической работе Запорожского национального университета, профессор кафедры новейшей истории Украины. Педагог также говорит, что считать онлайн-обучение адекватным заменителем очного получения образования – невозможно.

"Ситуация особенно драматична для начальной школы, где должны закладываться основы социализации ребенка. Поэтому сейчас мы вынуждены говорить о снижении качества образования, а иногда совокупно с психологическими проблемами, которые возникают у части детей, лишенных школьных коллективов", — добавляет Юрий.

"Образование нельзя отсрочить или оставить на лучшие времена"

Если раньше основная ответственность за качество образования была на школе, то сегодня она лежит на плечах родителей. Учителя ежедневно проводят занятия в онлайн-режиме, но, опираясь на статистические данные, далеко не все дети присоединяются к урокам. Почему имеют место подобные случаи, объяснил проректор ЗНУ.

"Можно перечислять десятки факторов, таких как: индивидуальные особенности школьника, материальное состояние семьи, территория проживания и т.д. Это основные факторы, влияющие на решение родителей, каким образом обеспечить обучение своих детей в условиях войны. Образовательный фронт – это сейчас фронт каждого педагога, каждого родителя и каждого ребенка", — подчеркнул преподаватель.

Разговаривая на эту же тему с учительницей Еленой, которая сейчас является практикующим школьным педагогом, удалось более подробно углубиться в будничные проблемы школьного образования. Ее комментарий совпадает с мнением вышеуказанного эксперта, педагог лишь добавила, что наиболее распространенной проблемой среди школьников все же является нехватка технического обеспечения.

"Не у каждого есть компьютер или ноутбук, большинство учеников вообще, чтобы подключиться к онлайн-занятию, используют телефон, а это крайне усложняет взаимодействие между детьми и учителями. Знаю случаи, когда ученикам приходилось удалять все приложения с телефона, чтобы освободить немного памяти, иначе к уроку приобщиться не могли. К этому еще стоит добавить проблемы с интернетом и отсутствие учебников. В результате получается довольно грустная картина", — подытожила учительница.

Несмотря на все вышеперечисленные сложности дистанционного обучения, Закон Украины "Об образовании" выполняется учебными заведениями в полной мере, не смотря даже на ежедневные бомбардировки и обстрелы со стороны врага. Самое главное – не оставлять надежды на близкую победу и нормализацию всех сфер деятельности.

Напомним , ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Польше некоторые родители недовольны увеличением количества украинских детей в школах.

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