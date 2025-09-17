Зеленський попереджає про нові удари РФ по Україні: які об'єкти під загрозою

Рубрики
Російські війська готуються до нових атак по території України, зокрема під удар можуть потрапити енергетична інфраструктура та залізничні об’єкти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з очільницею Єврокомісії Робертою Мецолою.
Глава держави наголосив, що Кремль намагається викликати суспільне невдоволення серед українців.
Водночас президент підкреслив, що Сили оборони України вже здійснювали результативні удари у відповідь і продовжать це робити.
Зеленський також звернув увагу, що Росія цієї зими може зіткнутися з власними енергетичними проблемами. За його словами, у країні вже виникають черги на заправках після атак на нафтопереробні заводи.
