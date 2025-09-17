logo_ukra

Зеленський попереджає про нові удари РФ по Україні: які об'єкти під загрозою
Зеленський попереджає про нові удари РФ по Україні: які об'єкти під загрозою

Україна готує удари по РФ у відповідь на безжальні атаки.

17 вересня 2025, 21:00
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські війська готуються до нових атак по території України, зокрема під удар можуть потрапити енергетична інфраструктура та залізничні об’єкти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з очільницею Єврокомісії Робертою Мецолою.

Зеленський попереджає про нові удари РФ по Україні: які об'єкти під загрозою

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Глава держави наголосив, що Кремль намагається викликати суспільне невдоволення серед українців.

"Досить довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці та по залізничних об'єктах... Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло... Це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного вибуху... Ми це вже бачимо", – зазначив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що Сили оборони України вже здійснювали результативні удари у відповідь і продовжать це робити.

"Вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці, і я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав", – додав він.

Зеленський також звернув увагу, що Росія цієї зими може зіткнутися з власними енергетичними проблемами. За його словами, у країні вже виникають черги на заправках після атак на нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Зеленський озвучив терміновий месседж до росіян. Президент України Володимир Зеленський у розмові з Sky News поділився своїм баченням щодо російського суспільства та його відповідальності за війну проти України. Відповідаючи на запитання журналіста про те, яке послання він міг би адресувати громадянам Росії, глава держави дав чітку і жорстку відповідь.

 "Росіянам? Знаєте, важко мати повідомлення для людей без вух. Вони не хочуть чути", — зауважив президент. 
 Зеленський вважає, що сьогодні марно звертатися до росіян з аргументами чи емоційними зверненнями, оскільки вони свідомо відмовляються чути правду. Однак історична відповідальність їх не омине.
 



