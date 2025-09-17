Зеленский предупреждает о новых ударах РФ по Украине: какие объекты под угрозой

Российские войска готовятся к новым атакам по территории Украины, в частности, под удар могут попасть энергетическая инфраструктура и железнодорожные объекты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Робертой Мецолой.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства подчеркнул, что Кремль пытается вызвать общественное недовольство среди украинцев.

"Довольно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике и по железнодорожным объектам... Они будут это продолжать, это понятно... Это террористические акции. Поэтому понятно, что они хотят соответствующего общественного взрыва... Мы это уже видим", — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Силы обороны Украины уже осуществляли результативные ответные удары и продолжат это делать.

"Они тоже были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца, и я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции. Кто-то там куда-то не доезжал, кто-то куда-то не долетал", – добавил он.

Зеленский также обратил внимание, что Россия этой зимой может столкнуться с собственными энергетическими проблемами. По его словам, в стране уже появляются очереди на заправках после атак на нефтеперерабатывающие заводы.

"Россиянам? Знаете, тяжело иметь сообщения для людей без ушей. Они не хотят слышать", — заметил президент.

Зеленский считает, что сегодня не стоит обращаться к россиянам с аргументами или эмоциональными обращениями, поскольку они сознательно отказываются слышать правду. Однако историческая ответственность их не обойдет.