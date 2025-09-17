Зеленский предупреждает о новых ударах РФ по Украине: какие объекты под угрозой

Рубрики
Российские войска готовятся к новым атакам по территории Украины, в частности, под удар могут попасть энергетическая инфраструктура и железнодорожные объекты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Робертой Мецолой.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Глава государства подчеркнул, что Кремль пытается вызвать общественное недовольство среди украинцев.
В то же время президент подчеркнул, что Силы обороны Украины уже осуществляли результативные ответные удары и продолжат это делать.
Зеленский также обратил внимание, что Россия этой зимой может столкнуться с собственными энергетическими проблемами. По его словам, в стране уже появляются очереди на заправках после атак на нефтеперерабатывающие заводы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский озвучил срочный месседж россиянам. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со Sky News поделился своим видением российского общества и его ответственности за войну против Украины. Отвечая на вопрос журналиста о том, какое послание он мог адресовать гражданам России, глава государства дал четкий и жесткий ответ."Россиянам? Знаете, тяжело иметь сообщения для людей без ушей. Они не хотят слышать", — заметил президент.