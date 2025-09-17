logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Зеленский предупреждает о новых ударах РФ по Украине: какие объекты под угрозой
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский предупреждает о новых ударах РФ по Украине: какие объекты под угрозой

Украина готовит удары по РФ в ответ на безжалостные атаки.

17 сентября 2025, 21:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские войска готовятся к новым атакам по территории Украины, в частности, под удар могут попасть энергетическая инфраструктура и железнодорожные объекты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Робертой Мецолой.

Зеленский предупреждает о новых ударах РФ по Украине: какие объекты под угрозой

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства подчеркнул, что Кремль пытается вызвать общественное недовольство среди украинцев.

"Довольно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике и по железнодорожным объектам... Они будут это продолжать, это понятно... Это террористические акции. Поэтому понятно, что они хотят соответствующего общественного взрыва... Мы это уже видим", — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Силы обороны Украины уже осуществляли результативные ответные удары и продолжат это делать.

"Они тоже были хорошими. Очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца, и я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции. Кто-то там куда-то не доезжал, кто-то куда-то не долетал", – добавил он.

Зеленский также обратил внимание, что Россия этой зимой может столкнуться с собственными энергетическими проблемами. По его словам, в стране уже появляются очереди на заправках после атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский озвучил срочный месседж россиянам. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со Sky News поделился своим видением российского общества и его ответственности за войну против Украины. Отвечая на вопрос журналиста о том, какое послание он мог адресовать гражданам России, глава государства дал четкий и жесткий ответ.

"Россиянам? Знаете, тяжело иметь сообщения для людей без ушей. Они не хотят слышать", — заметил президент.
Зеленский считает, что сегодня не стоит обращаться к россиянам с аргументами или эмоциональными обращениями, поскольку они сознательно отказываются слышать правду. Однако историческая ответственность их не обойдет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости