Зарплата мера нижча, ніж у прибиральниці: скільки заробила очільниця Полтави
commentss НОВИНИ Всі новини

Зарплата мера нижча, ніж у прибиральниці: скільки заробила очільниця Полтави

Виконувачка обов’язків голови Полтави Катерина Ямщикова у 2025 році отримувала близько 12,6 тис. грн на місяць

13 січня 2026, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Зарплата виконувачки обов’язків голови одного з обласних центрів України виявилася нижчою, ніж доходи працівників масових професій. Йдеться про в.о. міського голови Полтави Катерину Ямщикову, чий річний дохід у 2025 році склав менш як 200 тисяч гривень до оподаткування.

Зарплата мера нижча, ніж у прибиральниці: скільки заробила очільниця Полтави

В.о. мера Полтави Катерина Ямщикова. Фото з відкритих джерел

Як повідомили у виконавчому комітеті Полтавської міської ради у відповідь на запит видання "Телеграф", за рік Ямщиковій нарахували 197 154,63 гривні заробітної плати. Після сплати податків вона фактично отримала 151 809,07 гривні, тобто в середньому трохи більше ніж 12,6 тисячі гривень на місяць. 

При цьому Катерина Ямщикова не отримувала жодних доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення чи соціально-побутові потреби.

Як зазначає видання, зарплата прибиральниці у великих торговельних мережах сягає майже 20 тисяч гривень у Києві та близько 15 тисяч у Полтаві. Таким чином, щомісячний дохід очільниці Полтави виявився нижчим, ніж у працівників супермаркетів.

Хто така Катерина Ямщикова

Зарплата мера нижча, ніж у прибиральниці: скільки заробила очільниця Полтави - фото 2

Катерина Ямщикова народилася у Полтаві в 1990 році. Має освіту стоматолога. Вона розпочала політичну кар’єру у 2020 році як депутатка міськради від партії "Слуга народу", а у 2023-му стала секретарем Полтавської міської ради. У 2022 році Ямщикова добровільно вступила до лав ЗСУ, де служила медиком 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Має звання сержанта.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що один з наймолодших експрокурорів вийшов на пенсію у 29 років та отримує понад 150 тис. гривень щомісяця.

Також "Коментарі" писали про те, коли в Україні середня зарплата буде 1000 доларів.



Джерело: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2026-01-13/5930393-zarplata-menshe-chem-u-uborshchitsy-skolko-deneg-zarabotala-predsedatel-odnogo-iz-oblastnykh-tsentrov-v-2025-godu-dokument
