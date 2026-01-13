Зарплата мера нижча, ніж у прибиральниці: скільки заробила очільниця Полтави

Зарплата виконувачки обов’язків голови одного з обласних центрів України виявилася нижчою, ніж доходи працівників масових професій. Йдеться про в.о. міського голови Полтави Катерину Ямщикову, чий річний дохід у 2025 році склав менш як 200 тисяч гривень до оподаткування.

В.о. мера Полтави Катерина Ямщикова. Фото з відкритих джерел

Як повідомили у виконавчому комітеті Полтавської міської ради у відповідь на запит видання "Телеграф", за рік Ямщиковій нарахували 197 154,63 гривні заробітної плати. Після сплати податків вона фактично отримала 151 809,07 гривні, тобто в середньому трохи більше ніж 12,6 тисячі гривень на місяць.

При цьому Катерина Ямщикова не отримувала жодних доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення чи соціально-побутові потреби.

Як зазначає видання, зарплата прибиральниці у великих торговельних мережах сягає майже 20 тисяч гривень у Києві та близько 15 тисяч у Полтаві. Таким чином, щомісячний дохід очільниці Полтави виявився нижчим, ніж у працівників супермаркетів.

Хто така Катерина Ямщикова

Катерина Ямщикова народилася у Полтаві в 1990 році. Має освіту стоматолога. Вона розпочала політичну кар’єру у 2020 році як депутатка міськради від партії "Слуга народу", а у 2023-му стала секретарем Полтавської міської ради. У 2022 році Ямщикова добровільно вступила до лав ЗСУ, де служила медиком 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Має звання сержанта.

