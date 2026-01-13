Зарплата мэра ниже, чем у уборщицы: сколько заработала глава Полтавы

Зарплата исполняющей обязанности главы одного из областных центров Украины оказалась ниже, чем доходы работников массовых профессий. Речь идет о и.о. городского головы Полтавы Екатерину Ямщикову, чей годовой доход в 2025 году составил менее 200 тысяч гривен до налогообложения.

И.о. мэра Полтавы Екатерина Ямщикова. Фото из открытых источников

Как сообщили в исполнительном комитете Полтавского городского совета в ответ на запрос издания "Телеграф", за год Ямщиковой насчитали 197 154,63 гривны заработной платы. После уплаты налогов она фактически получила 151 809,07 гривны, то есть в среднем чуть больше 12,6 тысячи гривен в месяц.

При этом Екатерина Ямщикова не получала никаких доплат, материальной помощи на оздоровление или социально-бытовые нужды.

Как отмечает издание, зарплата уборщицы в крупных торговых сетях составляет почти 20 тысяч гривен в Киеве и около 15 тысяч в Полтаве. Таким образом, ежемесячный доход главы Полтавы оказался ниже, чем у работников супермаркетов.

Кто такая Екатерина Ямщикова

Екатерина Ямщикова родилась в Полтаве в 1990 году. Имеет образование стоматолога. Она начала политическую карьеру в 2020 году как депутат горсовета от партии "Слуга народа", а в 2023-м стала секретарем Полтавского городского совета. В 2022 году Ямщикова добровольно вступила в ряды ВСУ, где служила медиком 116-й отдельной бригады территориальной обороны. Имеет звание сержанта.

