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Заробіток на чуханні: як у Китаї перетворили просту послугу на прибутковий бізнес

Житель Шеньчженя перетворив просту побутову звичку на незвичайний комерційний сервіс. У його салонах клієнтам пропонують розслабитися на кушетці, поки співробітники м'яко чухають їм спину та інші ділянки тіла спеціальними пристроями.

3 вересня 2026, 20:01
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Сергій Кречмаровський

32-річний Чжан Сяоцяо відкрив перший салон Suma у травні, а вже за місяць запустив другу точку. Година процедури коштує 300 юанів (приблизно 2000 грн). За словами підприємця, ідея виникла після перегляду короткого відео в соцмережах, де жінка чухала чоловікові спину. У коментарях люди писали, що готові платити за таку послугу.

Заробіток на чуханні: як у Китаї перетворили просту послугу на прибутковий бізнес

Підприємець із Шеньчженя запустив унікальну мережу точок для чухання спини. Фото: колаж SCMP / Douyin

Чжан також згадав дитинство: батько чухав йому спину перед сном, що допомагало розслабитися та заснути. Підприємець вирішив перевірити, чи можна перетворити таку дію на повноцінний бізнес.

У салонах використовують різні накладні "кігті" та інші пристрої, якими проводять по тілу клієнта. Сам Чжан стверджує, що процедура допомагає зняти напругу та покращити сон, проте ці заяви варто сприймати саме як думку власника бізнесу, а не як доведений медичний ефект.

За словами підприємця, проєкт лише за кілька місяців вийшов у плюс, а щомісячний виторг сягає 100 000 юанів (приблизно 666 тис. грн). Він також стверджує, що приблизно 70% клієнтів – чоловіки. Незалежного підтвердження цих фінансових та статистичних показників джерело не наводить.

Тепер Чжан планує розширити мережу до 100 точок по Китаю і сподівається, що професія фахівця з чухання набуде офіційного статусу.

Історія Suma показує, наскільки незвичайною може виявитися ідея для бізнесу: звичну дію, яка зазвичай сприймається як побутова дрібниця, підприємець перетворив на платну послугу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому люди масово переходять зі смартфонів на "тупі" кнопкові телефони.



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Джерело: https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3366154/chinese-entrepreneur-launches-itch-scratching-services-earning-us15000-month
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