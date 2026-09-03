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Заработок на чесании: как в Китае превратили простую услугу в прибыльный бизнес

Житель Шэньчжэня превратил простую бытовую привычку в необычный коммерческий сервис. В его салонах клиентам предлагают расслабиться на кушетке, пока сотрудники мягко чешут им спину и другие участки тела специальными приспособлениями.

3 сентября 2026, 20:01
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Сергій Кречмаровський

32-летний Чжан Сяоцяо открыл первый салон Suma в мае, а уже через месяц запустил вторую точку. Час процедуры стоит 300 юаней (примерно 2000 грн). По словам предпринимателя, идея возникла после просмотра короткого видео в соцсетях, где женщина чесала мужчине спину. В комментариях люди писали, что готовы платить за такую услугу.

Заработок на чесании: как в Китае превратили простую услугу в прибыльный бизнес

Предприниматель из Шэньчжэня запустил уникальную сеть точек для почесывания спины. Фото: коллаж SCMP / Douyin

Чжан также вспомнил детство: отец чесал ему спину перед сном, что помогало расслабиться и заснуть. Предприниматель решил проверить, можно ли превратить подобное действие в полноценный бизнес.

В салонах используют разные накладные "когти" и другие приспособления, которыми проводят по телу клиента. Сам Чжан утверждает, что процедура помогает снять напряжение и улучшить сон, однако эти заявления стоит воспринимать именно как мнение владельца бизнеса, а не как доказанный медицинский эффект.

По словам предпринимателя, проект всего за несколько месяцев вышел в плюс, а ежемесячная выручка достигает 100 000 юаней (примерно 666 тыс. грн). Он также утверждает, что примерно 70% клиентов составляют мужчины. Независимого подтверждения этих финансовых и статистических показателей источник не приводит.

Теперь Чжан планирует расширить сеть до 100 точек по Китаю и надеется, что профессия специалиста по чесанию получит официальный статус.

История Suma показывает, насколько необычной может оказаться идея для бизнеса: привычное действие, которое обычно воспринимается как бытовая мелочь, предприниматель превратил в платную услугу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему люди массово переходят со смартфонов на "тупые" кнопочные телефоны.



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Источник: https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3366154/chinese-entrepreneur-launches-itch-scratching-services-earning-us15000-month
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