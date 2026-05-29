Які професії зникнуть в Україні у 2027 році: прогноз ШІ

Ринок праці в Україні стрімко змінюється під тиском технологій, війни та економічних трансформацій. Розмови про повне зникнення професій часто звучать драматично, але реальність складніша. У 2027 році мова радше піде не про масове звільнення людей з роботи, а про відмирання окремих функцій та спеціальностей. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які професії зникнуть в Україні у 2027 році.

Робота.

Чат-бот Chat GPT зазначає, що у 2027 році не буде "вимирання" професій у буквальному сенсі. Зникатимуть насамперед посади, де працівник виконує прості повторювані операції без необхідності творчого чи людського контакту. Касир може стати консультантом сервісу, секретар — координатором цифрових процесів, а бухгалтер більше працюватиме з аналітикою, ніж із ручними розрахунками. Український ринок праці рухатиметься до моделі, де цінуватимуть не диплом як такий, а здатність швидко перенавчатися. Саме адаптивність стане головною професією майбутнього.

Чат-бот Gemini вважає, що до 2027 року в Україні критично скоротиться попит на лінійних касирів, операторів call-центрів та технічних реєстраторів даних. Повного фізичного зникнення цих професій за такий короткий період не відбудеться, але ринок пройде через жорстку оптимізацію, де залишаться лише поодинокі фахівці для вирішення нестандартних завдань. Державна служба зайнятості та міжнародні аналітики підтверджують тенденцію витіснення працівників, які виконують шаблонні дії. Штучний інтелект остаточно забере на себе функцію першої лінії підтримки та обробки первинної документації. Для українців це сигнал негайно інвестувати у власні цифрові навички та адаптивність, адже цінність працівника визначатиметься його вмінням керувати технологіями, а не конкурувати з ними.

Чат-бот Grok прогнозує, що в Україні найбільше постраждають професії з високою часткою повторюваних завдань. Під загрозою опиняться касири в супермаркетах та банках, оператори кол-центрів базового рівня, секретарі та адміністративні асистенти, працівники поштових відділень, що займаються рутинною обробкою. Також скоротяться посади бухгалтерів початкового рівня та рієлторів без спеціалізації.

У висновку: штучний інтелект зазначає, що у 2027 році Україна не зіткнеться з масовим зникненням професій, але ринок праці стане значно жорсткішим до працівників із рутинними навичками. Найбільший тиск відчують касири, оператори call-центрів, молодші адміністратори та фахівці, чия робота легко автоматизується. Водночас технології не лише скорочують посади, а й створюють нові ролі, де потрібні цифрова грамотність, аналітичне мислення та вміння працювати разом зі штучним інтелектом. Головний виклик для українців полягає не у страху перед зникненням професії, а у готовності швидко адаптуватися до нових вимог економіки.

