Головна Новини Суспільство робота і кар'єра "Я виходжу на Майдан": офіцер ЗСУ жорстко розніз Зеленського і Єрмака
НОВИНИ

"Я виходжу на Майдан": офіцер ЗСУ жорстко розніз Зеленського і Єрмака

Після ліквідації підрозділу Касьянов вийшов на Майдан і публічно звинуватив Єрмака.

6 жовтня 2025, 12:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Офіцер Юрій Касьянов оголосив протест на Майдані через ліквідацію підрозділу безпілотної авіації, звинувативши у цьому керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Про свої наміри він повідомив 5 жовтня у дописі на Facebook, звертаючись до Президента Володимира Зеленського.

"Я виходжу на Майдан": офіцер ЗСУ жорстко розніз Зеленського і Єрмака

Фото: з відкритих джерел

За словами Касьянова, за два дні до цього його повідомили про розформування підрозділу, а наступного дня розпочався процес переведення військовослужбовців до інших частин. 

"Я виходжу на Майдан. Щоб мене почув Зеленський", – заявив офіцер. 

Він також прямо звинуватив Андрія Єрмака у рішенні про ліквідацію підрозділу.

У відповідь на суспільний резонанс Державна прикордонна служба України (ДПСУ) надала коментар 24 Каналу, пояснивши, що розформування відбулося через низьку ефективність під час виконання бойових завдань. За даними ДПСУ, упродовж 2025 року підрозділ застосував майже 300 безпілотників, був забезпечений приміщеннями, зброєю, засобами зв’язку, транспортом, старлінками, ноутбуками та іншою технікою. Проте:

"Жодного підтвердження про ураження визначених військових або військово-промислових об’єктів ворога не зафіксовано. Дані про результати бойової роботи також не підтверджені органами військового управління", – повідомили в ДПСУ. 

У відомстві зазначили, що рішення про ліквідацію приймалося виключно з урахуванням результатів діяльності, а військовослужбовці продовжать службу за своєю спеціалізацією у складі інших бойових підрозділів розвідувально-ударної безпілотної авіації. Також наголошується, що жодне з інших військових формувань не подало запитів на переведення підрозділу з ДПСУ до своєї структури.

Тим часом командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний "Мадяр", повідомив про постійний контакт із Касьяновим:

"Ми шукаємо рішення з моменту, як він підняв завірюху. Вчора, позавчора, крайнього разу – хвилин двадцять тому. І точно не як переговорник, а як людина, яка зацікавлена професійно — це підтверджено конкретними діями", – наголосив Бровді. 

Портал "Коментарі" вже писав, що кожен збройний конфлікт закінчується або миром, або капітуляцією, вважає голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/kasyanov-viyshov-maydan-cherez-likvidatsiyu-pidrozdilu-dpsu-poyasnila_n2927995
