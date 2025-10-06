"Я выхожу на Майдан": офицер ВСУ жестко разниз Зеленского и Ермака

Офицер Юрий Касьянов объявил протест на Майдане из-за ликвидации подразделения беспилотной авиации, обвинив в этом руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. О своих намерениях он сообщил 5 октября в сообщении на Facebook, обращаясь к Президенту Владимиру Зеленскому.

Фото: из открытых источников

По словам Касьянова, за два дня до этого ему сообщили о расформировании подразделения, а на следующий день начался процесс перевода военнослужащих в другие части.

"Я выхожу на Майдан. Чтобы меня услышал Зеленский", – заявил офицер.

Он также прямо обвинил Андрея Ермака в решении о ликвидации подразделения.

В ответ на общественный резонанс Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) предоставила комментарий 24 Канала, объяснив, что расформирование произошло из-за низкой эффективности во время выполнения боевых задач. По данным ГНСУ, в течение 2025 года подразделение применило почти 300 беспилотников, было снабжено помещениями, оружием, средствами связи, транспортом, старлинками, ноутбуками и другой техникой. Однако:

"Никакое подтверждение о поражении определенных военных или военно-промышленных объектов врага не зафиксировано. Данные о результатах боевой работы также не подтверждены органами военного управления", — сообщили в ГНСУ.

В ведомстве отметили, что решение о ликвидации принималось исключительно с учетом результатов деятельности, а военнослужащие продолжат службу по своей специализации в составе других боевых подразделений разведывательно-ударной беспилотной авиации. Также отмечается, что ни одно из других военных формирований не подало запросов на перевод подразделения из ГНСУ в свою структуру.

Тем временем командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, позывной "Мадьяр", сообщил о постоянном контакте с Касьяновым:

"Мы ищем решение с момента, как он поднял метель. Вчера, позавчера, крайнего раза — минут двадцать назад. И точно не как переговорщик, а как человек, заинтересованный профессионально — это подтверждено конкретными действиями", — подчеркнул Бровди.

