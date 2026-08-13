Відкрито вакансію "пірата": що потрібно робити на зарплату 500 тисяч доларів

Американська компанія AE Studio відкрила одну з найнезвичайніших вакансій року – "пірата". Їй потрібен досвідчений моряк і дайвер, який вирушатиме на пошуки затонулих кораблів та історичних скарбів. Потенційний заробіток може сягати 500 тисяч доларів, а додатково кандидат отримає частку в проєкті та відсоток від знайдених цінностей.

Компанія відкрила вакансію "пірата". Фото: magnific

Хоча вакансія "пірата" може здатися жартівливою, її опублікував підрозділ AE Studio Skunkworks, який спеціалізується на нестандартних проєктах та має цілком серозні вимоги до кандидата.

Компанія шукає людину з багаторічним досвідом мореплавства та сертифікатами дайвера. Кандидат має бути готовим працювати в небезпечних умовах, які можуть не покриватися страховкою. Серед обов'язків участь у морських експедиціях, пошук затонулих суден, підйом вантажів, оформлення дозволів та взаємодія з портовими службами.

Як пише компанія, додатковою перевагою стане досвід підняття вантажів із кораблів, затонулих до 1800 року, знання іспанської, португальської або нідерландської мов, навички керування вітрильними суднами та власний човен. Компанія також згадує досвід роботи в Сомалі, Ормузькій та Малаккській протоках.

Основою проєкту є система штучного інтелекту, яка аналізує історичні документи та визначає найбільш перспективні місця для пошуку затонулих кораблів. За даними AE Studio, система вже опрацювала близько 80 мільйонів сторінок документів з п'яти століть іспанських колоніальних архівів. ШІ аналізує морські журнали, страхові записи, документи адміралтейства та інші історичні матеріали, після чого визначає координати районів, де можуть перебувати затонулі судна з цінним вантажем.

Однак остаточне слово у пошуку скарбів залишається за людьми. Як зазначають у компанії, "модель не вміє плавати", тому саме "пірати" мають перевіряти отримані координати та проводити пошукові роботи. Крім того, компанія вже опублікувала чотири потенційні точки пошуку. Зокрема йдетсья про узбережжя Флориди, яке пов'язане з затонулим у 1622 році іспанським галеоном "Нуестра Сеньйора де Аточа", а також "Берег скарбів", де у 1715 році загинули 11 іспанських кораблів. Інша локація стосується місця поблизу Колумбії, а четверта – біля узбережжя Танзанії. Ці місця раніше були частиною іспанських судноплавних шляхів.

Компанія попереджає, що перші експедиції можуть завершитися без знахідок. Однак успішний кандидат має шанс отримає від 50 тисяч до 500 тисяч доларів, а також частку в проєкті та частину вартості знайдених скарбів. Логістичні й юридичні витрати на пошуки скарбів AE Studio бере на себе.

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