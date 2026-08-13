Открыта вакансия "пирата": что нужно делать на зарплату 500 тысяч долларов

Американская компания AE Studio открыла одну из самых необычных вакансий года – "пирата". Ей нужен опытный моряк и дайвер, отправляющийся на поиски затонувших кораблей и исторических сокровищ. Потенциальный заработок может достигать 500 тысяч долларов, а дополнительно кандидат получит долю в проекте и процент найденных ценностей.

Компания открыла вакансию "пирата". Фото: magnific

Хотя вакансия "пирата" может показаться шутливой, ее опубликовало подразделение AE Studio Skunkworks, которое специализируется на нестандартных проектах и имеет вполне серозные требования к кандидату.

Компания ищет человека с многолетним опытом мореходства и сертификатами дайвера. Кандидат должен быть готов работать в опасных условиях, которые могут не покрываться страховкой. Среди обязанностей участие в морских экспедициях, поиск затонувших судов, подъем грузов, оформление разрешений и взаимодействие с портовыми службами.

Как пишет компания, дополнительным преимуществом станет опыт поднятия грузов с кораблей, затонувших до 1800 года, знание испанского, португальского или нидерландского языков, навыки управления парусными судами и собственная лодка. Компания также упоминает опыт работы в Сомали, Ормузском и Малаккском проливах.

Основой проекта является система искусственного интеллекта, анализирующая исторические документы и определяющая наиболее перспективные места для поиска затонувших кораблей. По данным AE Studio, система уже проработала около 80 миллионов страниц документов из пяти веков испанских колониальных архивов. ИИ анализирует морские журналы, страховые записи, документы адмиралтейства и другие исторические материалы, после чего определяет координаты районов, где могут находиться затонувшие суда с ценным грузом.

Однако окончательное слово в поиске сокровищ остается за людьми. Как отмечают в компании, модель не умеет плавать, поэтому именно пираты должны проверять полученные координаты и проводить поисковые работы. Кроме того, компания уже опубликовала четыре потенциальных точки поиска. В частности, речь идет о побережье Флориды, которое связано с затонувшим в 1622 году испанским галеоном "Нуэстра Сеньора де Аточа", а также "Берег сокровищ", где в 1715 году погибли 11 испанских кораблей. Другая локация касается места вблизи Колумбии, а четвертая – у побережья Танзании. Эти места ранее являлись частью испанских судоходных путей.

Компания предупреждает, что первые экспедиции могут завершиться без находок. Однако успешный кандидат имеет шанс получить от 50 тысяч до 500 тысяч долларов, а также часть в проекте и часть стоимости найденных сокровищ. Логистические и юридические затраты на поиски кладов AE Studio берет на себя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти профессиях, которые были престижными в СССР, но потеряли свой статус сегодня.

Также "Комментарии" писали, что выбрана "худшая фотография мира". Ей заплатили за это 50 тысяч.