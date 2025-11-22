В Україні — бізнес-бум: зареєстровано найбільше ФОПів за два роки

Україна переживає справжній підприємницький вибух. За липень–вересень 2025 року українці зареєстрували понад 77 тисяч нових ФОПів — такого стрибка не було щонайменше два роки. Фактично це сигнал, що люди більше не чекають “кращих часів”, а починають діяти самі.

Українці масово кидають найману роботу

Про це повідомляє 24 канал, зазначаючи, що кількість нових реєстрацій зросла майже на третину порівняно з попереднім кварталом. Підприємці повертаються і в ті сфери, які до цього довго стояли в стагнації — логістика, транспорт, реклама, навіть видавництво, яке раптово показало шалений приріст до минулого року.

Загальна картина дуже показова: українці не просто адаптуються до умов війни — вони активно вибудовують бізнес заново. Найбільше нових підприємців з’явилося у торгівлі та ІТ, але й інші сфери почали оживати. Попит на власну справу змінився разом із країною: сьогодні в топ виходять логістичні послуги, виробництво, освіта й технічні напрями.

Найбільші економічні центри теж демонструють набір обертів. Київ продовжує лідирувати з понад десятьма тисячами нових ФОПів за три місяці. Дніпропетровщина стрімко наздоганяє — регіон додав майже вісім тисяч нових бізнесів, і це майже вдвічі більше, ніж раніше. Львівщина, Київська область, Харківщина та Одеса теж показали активність, яка дозволила цим регіонам забезпечити половину всіх нових підприємців країни.

Аналітики зазначають: це вже не випадковий сплеск, а тенденція. Українці активно шукають фінансову автономію, нові ніші та шляхи заробітку — і замість того, щоб закривати бізнеси, відкривають нові. Більше того, жіноче підприємництво впевнено б’є рекорди: понад половину всіх нових ФОПів цього року створили саме жінки.

