В Украине — бизнес-бум: зарегистрировано больше всего ФЛП за два года

Украина переживает настоящий предпринимательский взрыв. За июль-сентябрь 2025 года украинцы зарегистрировали более 77 тысяч новых ФЛП — такого скачка не было по меньшей мере два года. Фактически это сигнал, что люди больше не ждут "лучших времен", а начинают действовать сами.

Украинцы массово бросают наемную работу

Об этом сообщает 24 канал, отмечая, что количество новых регистраций возросло почти на треть по сравнению с предыдущим кварталом. Предприниматели возвращаются и в те сферы, которые до этого долго стояли в стагнации — логистика, транспорт, реклама, даже издательство, которое внезапно показало прирост до прошлого года.

Общая картина очень показательна: украинцы не просто адаптируются к условиям войны, они активно выстраивают бизнес заново. Больше новых предпринимателей появилось в торговле и ИТ, но и другие сферы начали оживать. Спрос на собственное дело изменился вместе со страной: сегодня в топ выходят логистические услуги, производство, образование и технические направления.

Самые большие экономические центры тоже демонстрируют набор оборотов. Киев продолжает лидировать с более чем десятью тысячами новых ФЛП за три месяца. Днепропетровщина стремительно догоняет — регион добавил около восьми тысяч новых бизнесов, и это почти вдвое больше, чем раньше. Львовщина, Киевская область, Харьковщина и Одесса тоже показали активность, позволившую этим регионам обеспечить половину всех новых предпринимателей страны.

Аналитики отмечают, что это уже не случайный всплеск, а тенденция. Украинцы активно ищут финансовую автономию, новые ниши и пути заработка — вместо того, чтобы закрывать бизнесы, открывают новые. Более того, женское предпринимательство уверенно бьет рекорды: более половины всех новых ФЛП в этом году создали именно женщины.

