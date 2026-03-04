У Раді розводять руками: це болюче вдарило по українцях

У 2026 році середня зарплата знизилась — станом на січень, за даними Держстату, вона склала 27 975 грн, що на 9,5% (або 2 951 грн) менше ніж у грудні 2025 року.

Такі дані навів народний депутат Данило Гетманцев. Найвищий показник середньої зарплати по галузях:

ІТ — 76 905 грн (за місяць +1 924 грн)

Авіатранспорт — 58 249 грн (-14 400 грн)

Фінанси та страхування – 54 901 грн (-9 011 грн).

Найнижчий показник середньої зарплати по галузях:

Бібліотеки, архіви, музеї – 13 104 грн (за місяць -5 561 грн)

Творчість, мистецтво, розваги – 13 822 грн (-3 944 грн)

Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок – 17 828 грн (-3 168 грн).

“Найбільші зарплати традиційно виплачують у Києві – 43 865 грн (за місяць -4 584 грн), а от найменше у січні 2026 року виплачували в Чернівецькій області – 19 984 грн (-2 466 грн)”, — навів дані політик.

При цьому заборгованість по зарплаті зменшилась: станом на 1 лютого 2026 року – 3,4 млрд грн (у попередньому місяці – 3,6 млрд).

“Зменшення середньої зарплати у січні 2026 року на майже 10% (у порівнянні з груднем 2025 року) є сезонним фактором. На нього вплинули, зокрема, виплати премій, відпускних, погашення боргів по зарплаті наприкінці року. І воно, безумовно, болюче вдарило по людях. А особливо – по працівниках, які працюють в музеях, архівах, закладах спорту та культури. У січні їх заробітна плата склала від 13,1 до 17,8 тис. грн, хоча у грудні фахівці отримували відчутно більше – від 17,8 до 20,9 тис. грн (-15-30% від доходу за місяць)”, — пояснив політик.

За його словами, економічне зростання держави неможливе без забезпечення стабільного доходу громадян. Це питання передусім соціальної справедливості та поваги до праці кожного українця, підкреслив політик.

