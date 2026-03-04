У Раді розводять руками: це болюче вдарило по українцях

Рубрики
У 2026 році середня зарплата знизилась — станом на січень, за даними Держстату, вона склала 27 975 грн, що на 9,5% (або 2 951 грн) менше ніж у грудні 2025 року.
Зарплата. Фото портал "Коментарі"
Такі дані навів народний депутат Данило Гетманцев. Найвищий показник середньої зарплати по галузях:
ІТ — 76 905 грн (за місяць +1 924 грн)
Авіатранспорт — 58 249 грн (-14 400 грн)
Фінанси та страхування – 54 901 грн (-9 011 грн).
Найнижчий показник середньої зарплати по галузях:
Бібліотеки, архіви, музеї – 13 104 грн (за місяць -5 561 грн)
Творчість, мистецтво, розваги – 13 822 грн (-3 944 грн)
Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок – 17 828 грн (-3 168 грн).
При цьому заборгованість по зарплаті зменшилась: станом на 1 лютого 2026 року – 3,4 млрд грн (у попередньому місяці – 3,6 млрд).
За його словами, економічне зростання держави неможливе без забезпечення стабільного доходу громадян. Це питання передусім соціальної справедливості та поваги до праці кожного українця, підкреслив політик.
