В Раде разводят руками: это болезненно ударило по украинцам

В 2026 году средняя зарплата снизилась – по состоянию на январь, по данным Госстата, она составила 27 975 грн, что на 9,5% (или 2 951 грн) меньше, чем в декабре 2025 года.

Зарплата. Фото портал "Комментарии"

Такие данные привел народный депутат Даниил Гетманцев. Самый высокий показатель средней зарплаты по отраслям:

ИТ — 76 905 грн (за месяц +1 924 грн)

Авиатранспорт – 58 249 грн (-14 400 грн)

Финансы и страхование – 54 901 грн. (-9 011 грн.).

Самый низкий показатель средней зарплаты по отраслям:

Библиотеки, архивы, музеи – 13 104 грн (за месяц -5 561 грн)

Творчество, искусство, развлечения – 13 822 грн (-3 944 грн)

Искусство, спорт, развлечения, отдых – 17 828 грн (-3 168 грн).

"Наибольшие зарплаты традиционно выплачивают в Киеве — 43 865 грн (за месяц -4 584 грн), а вот меньше всего в январе 2026 выплачивали в Черновицкой области — 19 984 грн (-2 466 грн)", — привел данные политик.

При этом задолженность по зарплате уменьшилась: на 1 февраля 2026 года – 3,4 млрд грн (в предыдущем месяце – 3,6 млрд).

"Уменьшение средней зарплаты в январе 2026 года на почти 10% (по сравнению с декабрем 2025 года) является сезонным фактором. На него повлияли, в частности, выплаты премий, отпускных, погашение долгов по зарплате в конце года. И оно, безусловно, болезненно ударило по людям. А особенно – по работникам, работающим в музеях, архивах, заведениях спорта и культуры. В январе их заработная плата составила от 13,1 до 17,8 тыс. грн, хотя в декабре специалисты получали ощутимо больше – от 17,8 до 20,9 тыс. грн (-15-30% от дохода за месяц)", — пояснил политик.

По его словам, экономический рост государства невозможен без обеспечения стабильного дохода граждан. Это вопрос, прежде всего, социальной справедливости и уважения к труду каждого украинца, подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал о зарплатах военных в 2026 году.



