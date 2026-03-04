В Раде разводят руками: это болезненно ударило по украинцам

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В 2026 году средняя зарплата снизилась – по состоянию на январь, по данным Госстата, она составила 27 975 грн, что на 9,5% (или 2 951 грн) меньше, чем в декабре 2025 года.
Зарплата. Фото портал "Комментарии"
Такие данные привел народный депутат Даниил Гетманцев. Самый высокий показатель средней зарплаты по отраслям:
ИТ — 76 905 грн (за месяц +1 924 грн)
Авиатранспорт – 58 249 грн (-14 400 грн)
Финансы и страхование – 54 901 грн. (-9 011 грн.).
Самый низкий показатель средней зарплаты по отраслям:
Библиотеки, архивы, музеи – 13 104 грн (за месяц -5 561 грн)
Творчество, искусство, развлечения – 13 822 грн (-3 944 грн)
Искусство, спорт, развлечения, отдых – 17 828 грн (-3 168 грн).
При этом задолженность по зарплате уменьшилась: на 1 февраля 2026 года – 3,4 млрд грн (в предыдущем месяце – 3,6 млрд).
По его словам, экономический рост государства невозможен без обеспечения стабильного дохода граждан. Это вопрос, прежде всего, социальной справедливости и уважения к труду каждого украинца, подчеркнул политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал о зарплатах военных в 2026 году.