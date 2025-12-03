В Раді цинічно пояснили, чому в українців низькі зарплати

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Зарплати в Україні значно нижчі, ніж у європейських країнах. У Раді пояснили, у чому причини.
Зарплата. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3-5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7-10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це, за його словами, означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках.
При цьому він зауважив, що в Україні більша кількість робочих годин на тиждень, у порівнянні з тими ж країнами Європи.
За його словами, частина економіки задля зниження податків працює в малих, неконкурентних компаніях, які не мають доступу до капіталу й технологій. Додатково, як зазначив нардеп, має вплив війна, руйнування виробничих потужностей і вимушена релокація підприємств.
