В Раді цинічно пояснили, чому в українців низькі зарплати

Зарплати в Україні значно нижчі, ніж у європейських країнах. У Раді пояснили, у чому причини.

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3-5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7-10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це, за його словами, означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках.

“Низька продуктивність праці в Україні є не лише економічною, а й соціальною проблемою. Ця ситуація має наслідком низькі зарплати, обмежує можливості для працевлаштування вразливих груп та створює умови для майбутньої трудової міграції”, — пояснив політик.

При цьому він зауважив, що в Україні більша кількість робочих годин на тиждень, у порівнянні з тими ж країнами Європи.

“Насправді, показник продуктивності праці вимірюється співвідношенням ВВП до кількості працівників або відпрацьованих годин. Це історія не про “ледачість”, а про системні чинники, що впливають найбільше саме на рівень ВВП. Застаріла інфраструктура, недостатні інвестиції в обладнання та автоматизацію, низький рівень управлінських практик, слабка логістика й фрагментованість бізнесу”, — пояснив політик.

За його словами, частина економіки задля зниження податків працює в малих, неконкурентних компаніях, які не мають доступу до капіталу й технологій. Додатково, як зазначив нардеп, має вплив війна, руйнування виробничих потужностей і вимушена релокація підприємств.

