Зарплаты в Украине значительно ниже, чем в европейских странах. В Раде объяснили, в чем причина.

Зарплата. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что средняя производительность труда в Украине примерно в 3-5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 7-10 раз меньше, чем, например, в Германии. Это, по его словам, означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и потому тяжелее конкурируют на внешних рынках.

"Низкая производительность труда в Украине является не только экономической, но и социальной проблемой. Эта ситуация чревата низкими зарплатами, ограничивает возможности для трудоустройства уязвимых групп и создает условия для будущей трудовой миграции", — пояснил политик.

При этом он отметил, что в Украине больше рабочих часов в неделю, по сравнению с теми же странами Европы.

"На самом деле, показатель производительности труда измеряется соотношением ВВП к количеству работников или отработанных часов. Это история не о "ленивости", а о системных факторах, влияющих больше всего именно на уровень ВВП. Устаревшая инфраструктура, недостаточные инвестиции в оборудование и автоматизацию, низкий уровень управленческих практик, слабая логистика и фрагментированность бизнеса”, — объяснил политик.

По его словам, часть экономики для снижения налогов работает в малых, неконкурентных компаниях, не имеющих доступа к капиталу и технологиям. Дополнительно, как отметил нардеп, оказывает влияние война, разрушение производственных мощностей и вынужденная релокация предприятий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое катастрофическое решение готовит власть украинцам.



