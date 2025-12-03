В Раде цинично объяснили, почему у украинцев низкие зарплаты

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Зарплаты в Украине значительно ниже, чем в европейских странах. В Раде объяснили, в чем причина.
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что средняя производительность труда в Украине примерно в 3-5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 7-10 раз меньше, чем, например, в Германии. Это, по его словам, означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и потому тяжелее конкурируют на внешних рынках.
При этом он отметил, что в Украине больше рабочих часов в неделю, по сравнению с теми же странами Европы.
По его словам, часть экономики для снижения налогов работает в малых, неконкурентных компаниях, не имеющих доступа к капиталу и технологиям. Дополнительно, как отметил нардеп, оказывает влияние война, разрушение производственных мощностей и вынужденная релокация предприятий.
