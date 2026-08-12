«У мене вже їде дах»: У Раді розкритикували паніку в соцмережах через очікування обстрілу

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Зміна тактики російських окупантів під час ранкових повітряних атак змушує українців перебувати у постійній напрузі. Замість прогнозованого масованого ракетного удару ворог запустив ударні безпілотники на Київ та область, водночас продовжуючи тримати суспільство у страху через інформаційне поле.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
На цьому наголосив народний депутат України, член оборонного комітету Олександр Федієнко, аналізуючи поточну безпекову ситуацію.
За словами політика, відсутність ракетних пусків у запланований час зовсім не означає, що агресор відмовився від своїх планів. Це лише свідчить про ефективну протидію з боку Сил оборони.
Водночас Федієнко звернув увагу на те, що надмірне нагнітання ситуації в медіапросторі виснажує українців морально сильніше, ніж реальні бойові дії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська влада продовжує використовувати будь-які внутрішні проблеми в українській армії для проведення інформаційно-психологічних операцій. Цього разу офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова спробувала підірвати бойовий дух українських захисників, спекулюючи на темі забезпечення фронту.