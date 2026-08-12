«У мене вже їде дах»: У Раді розкритикували паніку в соцмережах через очікування обстрілу

Зміна тактики російських окупантів під час ранкових повітряних атак змушує українців перебувати у постійній напрузі. Замість прогнозованого масованого ракетного удару ворог запустив ударні безпілотники на Київ та область, водночас продовжуючи тримати суспільство у страху через інформаційне поле.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

На цьому наголосив народний депутат України, член оборонного комітету Олександр Федієнко, аналізуючи поточну безпекову ситуацію.

"Ранкові "шахіди" — це щось новеньке у діях ворога, — підкреслив парламентар. — Хоча насправді всі навколо чекали і продовжують очікувати саме на балістичні ракети. Росіяни навмисно розтиражували цю загрозу через усі доступні канали комунікації, а наше суспільство масово підхопило та рознесло ці репости".

За словами політика, відсутність ракетних пусків у запланований час зовсім не означає, що агресор відмовився від своїх планів. Це лише свідчить про ефективну протидію з боку Сил оборони.

"Чи означає це, що балістика не полетіла, бо ворог передумав? Звісно, ні, — зауважив народний обранець, пояснюючи логіку дій окупантів. — Він просто відкладає свій черговий акт тероризму. Це стається тому, що десь на бойових позиціях наші захисники активно заважають йому втілити цей злочинний намір у життя".

Водночас Федієнко звернув увагу на те, що надмірне нагнітання ситуації в медіапросторі виснажує українців морально сильніше, ніж реальні бойові дії.

"Мені особисто здається, що нинішній інформаційний тиск завдає значно більше шкоди, ніж самі ворожі обстріли, — резюмував Олександр Федієнко. — Буквально нещодавно мій давній товариш скаржився: "Саня, в мене від цього всього вже просто їде дах". Я ж йому порадив: "Володька, спробуй хоча б деякий час не читати новини". Проте розслаблятися не варто: всі ми продовжуємо перебувати в очікуванні балістичної атаки, адже у ворога все вже заряджено".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська влада продовжує використовувати будь-які внутрішні проблеми в українській армії для проведення інформаційно-психологічних операцій. Цього разу офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова спробувала підірвати бойовий дух українських захисників, спекулюючи на темі забезпечення фронту.