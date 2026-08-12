«У меня уже едет крыша»: В Раде раскритиковали панику в соцсетях из-за ожиданий обстрела

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Недилько Ксения
Смена тактики российских оккупантов во время утренних воздушных атак заставляет украинцев находиться в постоянном напряжении. Вместо прогнозируемого массированного ракетного удара враг запустил ударные беспилотники на Киев и область, одновременно продолжая держать общество в страхе через информационное поле.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Об этом сообщил народный депутат Украины, член оборонного комитета Александр Федиенко, анализируя текущую ситуацию безопасности.
По словам политика, отсутствие ракетных пусков в запланированное время отнюдь не означает, что агрессор отказался от своих планов. Это лишь свидетельствует об эффективном противодействии со стороны Сил обороны.
В то же время Федиенко обратил внимание на то, что чрезмерное нагнетание ситуации в медиапространстве истощает украинцев морально сильнее реальных боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские власти продолжают использовать любые внутренние проблемы в украинской армии для проведения информационно-психологических операций. В этот раз официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова попыталась взорвать боевой дух украинских защитников, спекулируя на тему обеспечения фронта.