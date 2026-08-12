«У меня уже едет крыша»: В Раде раскритиковали панику в соцсетях из-за ожиданий обстрела

Смена тактики российских оккупантов во время утренних воздушных атак заставляет украинцев находиться в постоянном напряжении. Вместо прогнозируемого массированного ракетного удара враг запустил ударные беспилотники на Киев и область, одновременно продолжая держать общество в страхе через информационное поле.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом сообщил народный депутат Украины, член оборонного комитета Александр Федиенко, анализируя текущую ситуацию безопасности.

"Утренние "шахиды" — это что-то новенькое в действиях врага, — подчеркнул парламентарий. — Хотя на самом деле все вокруг ждали и продолжают ожидать именно баллистические ракеты. Россияне намеренно растиражировали эту угрозу через все доступные каналы коммуникации, а наше общество массово подхватило и разнесло эти репосты".

По словам политика, отсутствие ракетных пусков в запланированное время отнюдь не означает, что агрессор отказался от своих планов. Это лишь свидетельствует об эффективном противодействии со стороны Сил обороны.

"Означает ли это, что баллистика не полетела, потому что враг передумал? Конечно, нет, — заметил народный избранник, объясняя логику действий оккупантов. – Он просто откладывает свой очередной акт терроризма. Это происходит потому, что где-то на боевых позициях наши защитники активно мешают ему воплотить это преступное намерение в жизнь".

В то же время Федиенко обратил внимание на то, что чрезмерное нагнетание ситуации в медиапространстве истощает украинцев морально сильнее реальных боевых действий.

"Мне лично кажется, что нынешнее информационное давление наносит гораздо больше вреда, чем самые вражеские обстрелы, — резюмировал Александр Федиенко. – Буквально недавно мой давний товарищ жаловался: "Саня, у меня от этого всего уже просто едет крыша". Я же ему посоветовал: "Володька, попробуй хотя бы некоторое время не читать новости". Однако расслабляться не стоит: все мы продолжаем находиться в ожидании баллистической атаки, ведь у врага все уже заряжено".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские власти продолжают использовать любые внутренние проблемы в украинской армии для проведения информационно-психологических операций. В этот раз официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова попыталась взорвать боевой дух украинских защитников, спекулируя на тему обеспечения фронта.