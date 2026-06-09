Сотні тисяч студентів і десять тисяч вакансій: чому бізнес закликає молодь залишатися в Україні

8 червня відбулася конференція “Освіта нової України 2.0” для старшокласників та абітурієнтів. Організатори – Офіс Президента, Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту та Міністерство освіти і науки. Ключовий меседж заходу: попри війну, Україна стає більш привабливою для навчання та працевлаштування – і бізнес це підтверджує конкретними програмами.

Робота. Фото портал "Коментарі"

Цифри на старті

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко навела дані: цього року в українських університетах навчається понад 340 тисяч студентів – на 42 тисячі більше, ніж торік. За її словами, збитки від агресора сягають 600 млрд дол., і відбудова потребуватиме фахівців буквально в усіх галузях.

Що пропонує бізнес

"Райффайзен Банк" будує власну екосистему відносин зі студентами та співпрацює з близько 30 університетами: проводить воркшопи, спільні навчальні програми, а власні фахівці викладають у низці вишів, зокрема в KSE. Заступниця голови правління банку Оксана Шевченко зазначила, що через програму Raif Campus студенти впродовж шести місяців можуть працювати у банку на повноцінних умовах – з доступами, обладнанням і куратором. На її думку, молодий фахівець в Україні накопичує за 3-4 роки досвід, рівноцінний десяти рокам роботи в Європі.

Керуючий директор напряму освіти, науки та інновацій BGV Віктор Євдокимов підтвердив: практичні навички з короткострокових курсів дають результат “тут і зараз”, але вже через 2-3 роки без університетського фундаменту кар’єрне зростання зупиняється. BGV реалізує стипендіальну програму з Житомирською політехнікою в рамках якої найкращі студенти отримують 7 тис. грн щомісяця понад державну стипендію, а на розвиток стартапів виділяють до 3 тис. євро. На його думку, жодна країна Європи не пропонує молодим фахівцям таких можливостей, як Україна.

В "ОККО" готові брати студентів на роботу вже з першого курсу. HR-директорка мережі Євгенія Кузьмінська зазначила: в компанії понад 130 спеціальностей, 83% управлінських вакансій закриваються власними кандидатами після проходження внутрішніх програм. А для всіх охочих є безоплатна кар’єрна консультація через студентську спільноту "ОККО".

Директорка з управління персоналом Sens Bank Олена Велика наголосила: для кар’єрного зростання в банківській галузі вища освіта – обов’язкова умова. Банк запустив програму дуальної освіти: студенти можуть поєднувати навчання з роботою, щоб ще під час навчання зрозуміти, чи підходить їм ця сфера.

Засновниця освітнього холдингу А+ Іванна Ніконова розповіла про два нові профільні заклади мережі – архітектурно-інженерний колегіум і STEM School, де учні реалізують практичні проєкти з перших класів, а їхні роботи оцінюють практикуючі фахівці. За її словами, чекати 11-го класу, щоб обирати напрям, вже запізно.

Унікальні можливості для молоді

Форум завершився спільним месседжем від держави та бізнесу: дефіцит кадрів і масштабна відбудова створюють в Україні унікальний ринок можливостей для молодих фахівців — за умови, що вони залишаються вдома.