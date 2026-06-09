Сотни тысяч студентов и десять тысяч вакансий: почему бизнес призывает молодежь оставаться в Украине

8 июня состоялась конференция "Образование новой Украины 2.0" для старшеклассников и абитуриентов. Организаторы – Офис Президента, Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта и Министерство образования и науки. Ключевой месседж мероприятия: несмотря на войну Украина становится более привлекательной для обучения и трудоустройства – и бизнес это подтверждает конкретными программами.

Работа. Фото портал "Комментарии"

Цифры на старте

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко привела данные: в этом году в украинских университетах учится более 340 тысяч студентов – на 42 тысячи больше, чем в прошлом. По ее словам, ущерб от агрессора достигает 600 млрд долл., и восстановление потребует специалистов буквально во всех отраслях.

Что предлагает бизнес

Райффайзен Банк строит собственную экосистему отношений со студентами и сотрудничает с около 30 университетами: проводит воркшопы, совместные учебные программы, а собственные специалисты преподают в ряде вузов, в частности в KSE. Заместитель председателя правления банка Оксана Шевченко отметила, что через программу Raif Campus студенты в течение шести месяцев могут работать в банке на полноценных условиях – с доступами, оборудованием и куратором. По ее мнению, молодой специалист в Украине накапливает за три-четыре года опыт, равноценный десяти годам работы в Европе.

Управляющий директор направления образования, науки и инноваций BGV Виктор Евдокимов подтвердил: практические навыки по краткосрочным курсам дают результат здесь и сейчас, но уже через 2-3 года без университетского фундамента карьерный рост останавливается. BGV реализует стипендиальную программу с Житомирской политехникой, в рамках которой лучшие студенты получают 7 тыс. грн ежемесячно сверх государственной стипендии, а на развитие стартапов выделяют до 3 тыс. евро. По его мнению, ни одна страна Европы не предлагает молодым специалистам такие возможности, как Украина.

В "ОККО" готовы брать студентов на работу уже с первого курса. HR-директор сети Евгения Кузьминская отметила: в компании более 130 специальностей, 83% управленческих вакансий закрываются собственными кандидатами после прохождения внутренних программ. А для всех желающих есть безвозмездная карьерная консультация через студенческое сообщество "ОККО".

Директор по управлению персоналом Sens Bank Елена Великая подчеркнула: для карьерного роста в банковской отрасли высшее образование – обязательное условие. Банк запустил программу дуального образования: студенты могут совмещать обучение с работой, чтобы еще во время обучения понять, подходит ли им эта сфера.

Основательница образовательного холдинга А+ Иванна Никонова рассказала о двух новых профильных заведениях сети – архитектурно-инженерном коллегиуме и STEM School, где учащиеся реализуют практические проекты из первых классов, а их работы оценивают практикующие специалисты. По ее словам, ждать 11-го класса, чтобы выбирать направление, уже поздно.

Уникальные возможности для молодежи

Форум завершился совместным месседжем от государства и бизнеса: дефицит кадров и масштабное восстановление создают в Украине уникальный рынок возможностей для молодых специалистов – при условии, что они остаются дома.