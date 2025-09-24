Скандал навколо адвоката Костянтина Глоби переріс у кримінальне провадження, — ЗМІ

Сімейний конфлікт колишнього подружжя адвоката Костянтина Глоби, пов’язаний із заволодінням автомобілем його ексдружини, набирає нових обертів. Про це повідомляють "Українські новини"

Справа адвоката Костянтина Глоби (фото з відкритих джерел)

За словами жінки, їй вдалося повернути автомобіль, однак у процесі її адвокату були завдані тілесні ушкодження, а сам Костянтин Глоба всіляко намагався перешкодити відновленню її прав як законної власниці.

Наразі триває досудове розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень, які, ймовірно, здійснив адвокат за останні два тижні. За заявою потерпілої, авто вилучено як речовий доказ, а слідство готується оголосити Глобі підозру у заволодінні чужим майном.

Джерела також повідомляють, що правоохоронці перевіряють інші можливі правопорушення, зокрема незаконне бронювання від мобілізації та ймовірну причетність до зриву поставок для армії.

Очевидці резонансних інцидентів зазначали, що Глоба поводився неадекватно: стрибав на даху автомобіля та вигукував погрози "знищити всіх".

Автомобіль забрала поліція як речовий доказ внаслідок огляду місця події за заявою дружини. Авто тепер буде на штрафмайданчику.

Раніше колишня дружина адвоката звернулася з відеозаявою до Генерального прокурора України з проханням втрутитися у ситуацію та захистити її права.