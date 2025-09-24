logo_ukra

BTC/USD

113616

ETH/USD

4169.65

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство робота і кар'єра Скандал навколо адвоката Костянтина Глоби переріс у кримінальне провадження, — ЗМІ
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал навколо адвоката Костянтина Глоби переріс у кримінальне провадження, — ЗМІ

Конфлікт колишнього подружжя адвоката Костянтина Глоби, набирає нових обертів.

24 вересня 2025, 23:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Сімейний конфлікт колишнього подружжя адвоката Костянтина Глоби, пов’язаний із заволодінням автомобілем його ексдружини, набирає нових обертів. Про це повідомляють "Українські новини"

Скандал навколо адвоката Костянтина Глоби переріс у кримінальне провадження, — ЗМІ

Справа адвоката Костянтина Глоби (фото з відкритих джерел)

За словами жінки, їй вдалося повернути автомобіль, однак у процесі її адвокату були завдані тілесні ушкодження, а сам Костянтин Глоба всіляко намагався перешкодити відновленню її прав як законної власниці.

Наразі триває досудове розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень, які, ймовірно, здійснив адвокат за останні два тижні. За заявою потерпілої, авто вилучено як речовий доказ, а слідство готується оголосити Глобі підозру у заволодінні чужим майном.

Скандал навколо адвоката Костянтина Глоби переріс у кримінальне провадження, — ЗМІ - фото 2

Скандал навколо адвоката Костянтина Глоби переріс у кримінальне провадження, — ЗМІ - фото 3

Джерела також повідомляють, що правоохоронці перевіряють інші можливі правопорушення, зокрема незаконне бронювання від мобілізації та ймовірну причетність до зриву поставок для армії.

Очевидці резонансних інцидентів зазначали, що Глоба поводився неадекватно: стрибав на даху автомобіля та вигукував погрози "знищити всіх".

Автомобіль забрала поліція як речовий доказ внаслідок огляду місця події за заявою дружини. Авто тепер буде на штрафмайданчику.

Раніше колишня дружина адвоката звернулася з відеозаявою до Генерального прокурора України з проханням втрутитися у ситуацію та захистити її права.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ukranews.com/ua/news/1107340-skandal-navkolo-advokata-kostyantyna-globy-simejnyj-konflikt-pereris-u-kryminalne-provadzhennya-zmi
Теги:

Новини

Всі новини