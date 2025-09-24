Скандал вокруг адвоката Константина Глобы перерос в уголовное производство, — СМИ

Семейный конфликт бывших супругов адвоката Константина Глобы, связанный с завладением автомобилем его эксдружины, набирает новые обороты. Об этом сообщают "Украинские новости"

Дело адвоката Константина Глобы (фото из открытых источников)

По словам женщины, ей удалось вернуть автомобиль, однако в процессе ее адвокату были нанесены телесные повреждения, а сам Константин Глоба всячески пытался воспрепятствовать восстановлению ее прав как законной владелицы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование возможных уголовных правонарушений, которые, вероятно, совершил адвокат за последние две недели. По заявлению потерпевшей, авто изъято как вещественное доказательство, а следствие готовится объявить Глоби подозрение в завладении чужим имуществом.

Источники также сообщают, что правоохранители проверяют другие возможные правонарушения, в частности, незаконное бронирование от мобилизации и вероятную причастность к срыву поставок для армии.

Очевидцы резонансных инцидентов отмечали, что Глоба вел себя неадекватно: прыгал на крыше автомобиля и восклицал угрозы "уничтожить всех".

Автомобиль забрала полиция как вещественное доказательство в результате осмотра места происшествия по заявлению супруги. Авто теперь будет на штрафплощадке.

Ранее бывшая супруга адвоката обратилась с видеозаявлением к Генеральному прокурору Украины с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить ее права.