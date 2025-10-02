Шахеди вже над Україною, а Ту-95МС з ракетами: Росія готує нову масовану атаку

Російські війська завершили підготовку до масштабного комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Для запуску ракет можуть бути залучені до десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Новий удар РФ (фото з відкритих джерел)

За його словами, щонайменше шість літаків Ту-95МС було передислоковано з аеродрому "Українка" на авіабазу "Енгельс" у Саратовській області. Таким чином, для обстрілів по Україні ворог може використати до десяти стратегічних бомбардувальників, які базуються на авіабазах "Енгельс" та "Оленья".

"Окрім цього, противник може здійснювати атаки з ОТРК, з винищувачів МіГ-31К, оснащених ракетами Х-47М2 "Кинджал", а також із кораблів, застосовуючи ракети "Калібр". Сигнали тривоги ігнорувати не можна", – наголосив Цаплієнко.

Моніторингові ресурси повідомляють про загрозу застосування стратегічної авіації РФ упродовж ночі. Жителів усіх областей закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів.

Паралельно зафіксовано активність кількох груп ворожих ударних безпілотників, які прямують у повітряному просторі України. Частина дронів рухається через Полтавську та Харківську області у напрямку Черкащини.

Також "Шахеди" заходять на територію Чернігівщини, а через Сумську область летять у бік Полтавщини. Додаткові групи дронів окупанти підняли з аеродромів, розташованих у Курській, Ростовській та Орловській областях Росії.

Крім цього, російські безпілотники наближають до Києва, рухаючись у напрямку Обухова, Переяслава та Броварів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що в Одесі шокували жорстоким ударом РФ. У ніч на 2 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Одеській області, внаслідок чого було порушено електропостачання в регіоні.

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на ранок без електрики залишаються 46,6 тисячі споживачів. Попри ефективну роботу ППО, один з об'єктів транспортної інфраструктури зазнав пошкоджень. За словами посадовця, енергетики оперативно підключили частину споживачів до альтернативних джерел живлення там, де це дозволяла ситуація. Уже відновлено подачу струму для 11,3 тисячі абонентів, ремонтні бригади продовжують роботу.