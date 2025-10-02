Шахеды уже над Украиной, а Ту-95МС с ракетами: Россия готовит новую массированную атаку

Российские войска завершили подготовку к масштабному комбинированному ракетно-дроновому удару по Украине. Для запуска ракет могут быть задействованы до десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

Новый удар РФ (фото из открытых источников)

По его словам, по меньшей мере, шесть самолетов Ту-95МС были передислоцированы с аэродрома "Украинка" на авиабазу "Энгельс" в Саратовской области. Таким образом, для обстрелов по Украине враг может использовать до десяти стратегических бомбардировщиков, базирующихся на авиабазах Энгельс и Оленья.

"Кроме этого, противник может совершать атаки с ОТРК, с истребителей МиГ-31К, оснащенных ракетами Х-47М2 "Кинжал", а также с кораблей, применяя ракеты "Калибр". Сигналы тревоги игнорировать нельзя", – подчеркнул Цаплиенко.

Мониторинговые ресурсы сообщают об угрозе применения стратегической авиации РФ в течение ночи. Жители всех областей призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям.

Параллельно зафиксирована активность нескольких групп вражеских ударных беспилотников, направляющихся в воздушном пространстве Украины. Часть дронов движется через Полтавскую и Харьковскую области в направлении Черкасской области.

Также Шахеды заходят на территорию Черниговщины, а через Сумскую область летят в сторону Полтавщины. Дополнительные группы дронов оккупанты подняли с аэродромов, расположенных в Курской, Ростовской и Орловской областях России.

Кроме того, российские беспилотники приближают к Киеву, двигаясь в направлении Обухова, Переяслава и Броваров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Одессе шокировали жестоким ударом РФ . В ночь на 2 октября российские войска совершили массированную атаку по Одесской области, в результате чего было нарушено электроснабжение в регионе.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на утро без электричества остаются 46,6 тысяч потребителей. Несмотря на эффективную работу ПВО, один из объектов транспортной инфраструктуры получил повреждения. По словам чиновника, энергетики оперативно подключили часть потребителей к альтернативным источникам питания там, где это разрешала ситуация. Уже возобновлена подача тока для 11,3 тысяч абонентов, ремонтные бригады продолжают работу.