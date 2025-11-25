Родина Дональда Трампа стрімко втрачає статки – мемкойни, акції та біткойни обвалюються синхронно

У період другого президентського терміну Дональд Трамп і його родина активно вкладалися у цифрові активи: мемкойни, майнінгові проєкти та соцмережі, пов’язані з криптовалютами. Але сьогодні ці інвестиції перетворюються на болючу втрату через стрімке падіння ринку.

Збитки на мільярди – криптокатастрофа Трампів: сімейний капітал тане на очах

За даними Bloomberg, мемкойн із брендом Трампа обвалився приблизно на чверть від початку серпня. Ерік Трамп втратив майже половину вартості своєї частки в майнінговому проєкті. Тим часом акції Trump Media & Technology Group — компанії, що розвиває соцмережі і накопичує біткойн — зараз перебувають поблизу історичного мінімуму.

Масштаб втрат вражає: за оцінками індексу мільярдерів Bloomberg, статки родини Трампа знизились із близько 7,7 млрд доларів на початку вересня до приблизно 6,7 млрд доларів. Основний удар припав саме на криптовалютні та криптопроєктові активи.

Ця ситуація демонструє, як ризиковані технологічні інвестиції можуть обертатися проти навіть дуже впливових родин. Акції американської криптокомпанії American Bitcoin Corp, у якій Ерік Трамп володіє приблизно 7,5 % акцій, впали більш ніж удвічі з пікової ціни – це один з найпоказовіших прикладів цифрової кризи.

Також варто зазначити: частина токенів і монет була зарезервована для внутрішнього використання, але з часом розблокована, що додатково ускладнює ситуацію з контролем і вартістю.

Експерти вказують: хоча цифрові активи можуть приносити величезні прибутки, їхня природа — максимально нестабільна. Втрата віри у криптовалютні моделі може не лише знизити вигоди, але й спричинити масштабну переоцiнку інвестиційних стратегій великих гравців.

