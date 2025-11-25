logo

Семья Дональда Трампа стремительно теряет состояние – мемкойны, акции и биткойны обрушиваются синхронно
Семья Дональда Трампа стремительно теряет состояние – мемкойны, акции и биткойны обрушиваются синхронно

Эксперты предупреждают: это только начало падения, которое может перевернуть крипторынок и добить инвесторов Трампа

25 ноября 2025, 09:24
Проніна Анна

В период второго президентского срока Дональд Трамп и его семья активно вкладывались в цифровые активы: мемкойны, майнинговые проекты и соцсети, связанные с криптовалютами. Но сегодня эти инвестиции превращаются в болезненную потерю из-за стремительного падения рынка.

Семья Дональда Трампа стремительно теряет состояние – мемкойны, акции и биткойны обрушиваются синхронно

Ущерб на миллиарды – криптокатастрофа Трампов: семейный капитал тает на глазах

По данным Bloomberg, мемкойн с брендом Трампа рухнул примерно на четверть с начала августа. Эрик Трамп потерял почти половину стоимости своей доли в майнинговом проекте. Между тем акции Trump Media & Technology Group – компании, развивающей соцсети и накапливающей биткойн – сейчас находятся вблизи исторического минимума.

Масштаб потерь поражает: по оценкам индекса миллиардеров Bloomberg, состояние семьи Трампа снизилось с около 7,7 млрд долларов в начале сентября до примерно 6,7 млрд долларов. Основной удар пришелся именно на криптовалютные и криптпроектовые активы.

Эта ситуация демонстрирует, как рискованные технологические инвестиции могут обращаться против даже очень влиятельных семей. Акции американской криптокомпании American Bitcoin Corp, в которой Эрик Трамп владеет примерно 7,5% акций, упали более чем вдвое с пиковой цены – это один из самых показательных примеров цифрового кризиса.

Также стоит отметить, что часть токенов и монет была зарезервирована для внутреннего использования, но со временем разблокирована, что дополнительно усложняет ситуацию с контролем и стоимостью.

Эксперты указывают: хотя цифровые активы могут приносить огромные доходы, их природа максимально нестабильна. Утрата веры в криптовалютные модели может не только снизить выгоды, но и повлечь за собой масштабную переоценку инвестиционных стратегий крупных игроков.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в США заявили о значительном прогрессе в подготовке мирного плана по Украине. Большинство из пунктов уже согласовано, остались лишь отдельные разногласия.



