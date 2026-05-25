У своїй авторській програмі російський пропагандист Володимир Соловйов зробив несподівану заяву щодо Одеси, фактично сказавши, що місто більше не становить інтересу для Росії. Він пояснив це тим, що, за його словами, "росіян там уже не залишилося", а отже, нібито відпадає будь-який сенс у його "поверненні".

Подібна риторика фактично демонструє зміну акцентів у російському інформаційному просторі та може розглядатися як непряме визнання складнощів із досягненням військових цілей щодо великих українських міст, зокрема Одеси. Водночас Соловйов у тому ж ефірі почав просувати іншу тезу — заклик до жорсткішого ставлення до українського населення, яке проживає як у прифронтових регіонах, так і в інших містах країни.

За його словами, Росія не повинна проявляти співчуття до українців, оскільки вважає їх противниками. У своїх висловлюваннях він також фактично визнав, що російські удари не мають вибіркового характеру, використавши формулювання про те, що "бомби не мають очей", тим самим виправдовуючи масові обстріли цивільної інфраструктури.

Крім того, пропагандист відмовився від раніше поширюваних тез про нібито "захист російськомовного населення". У нових заявах він стверджує, що Україна не становить для Росії жодної цінності як політичний об’єкт, а її жителів називає ворогами через підтримку українських збройних сил і сплату податків до державного бюджету.

Портал "Коментарі" вже писав, що новий етап можливих переговорів щодо врегулювання війни в Україні може сформуватися вже ближче до осені. За оцінками експертів, до цього процесу потенційно можуть долучитися як європейські країни, так і Китай, який зацікавлений у стабільних економічних зв’язках із ринком Європейського Союзу.