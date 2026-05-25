В своей авторской программе российский пропагандист Владимир Соловьев сделал неожиданное заявление по Одессе, фактически сказав, что город больше не представляет интереса для России. Он объяснил это тем, что, по его словам, "россиян там уже не осталось", а значит, якобы отпадает всякий смысл в его "возвращении".

Подобная риторика фактически демонстрирует изменение акцентов в российском информационном пространстве и может рассматриваться как косвенное признание сложностей с достижением военных целей по отношению к крупным украинским городам, в частности Одессе. В то же время Соловьев в том же эфире начал продвигать другой тезис — призыв к более жесткому отношению к украинскому населению, проживающему как в регионах прифронтовых, так и в других городах страны.

По его словам, Россия не должна проявлять сострадания к украинцам, поскольку считает их противниками. В своих высказываниях он также фактически признал, что российские удары не носят выборочный характер, использовав формулировку о том, что "бомбы не имеют глаз", тем самым оправдывая массовые обстрелы гражданской инфраструктуры.

Кроме того, пропагандист отказался от ранее распространяемых тезисов о якобы "защите русскоязычного населения". В новых заявлениях он утверждает, что Украина не представляет для России никакой ценности как политический объект, а ее жителей называет врагами из-за поддержки украинских вооруженных сил и уплаты налогов в государственный бюджет.

Портал "Комментарии" уже писал , что новый этап возможных переговоров по урегулированию войны в Украине может сформироваться уже ближе к осени. По оценкам экспертов, к этому процессу потенциально могут приобщиться как европейские страны, так и Китай, заинтересованный в стабильных экономических связях с рынком Европейского Союза.