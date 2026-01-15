Працевлаштування по-новому: Рада зробила справді революційний крок

Верховна Рада України 15 січня ухвалила у першому читанні законопроєкт №14141, що запроваджує електронний документообіг у сфері працевлаштування. Про це повідомляється на офіційному порталі парламенту.

Працевлаштування. Фото: з відкритих джерел

Документ передбачає можливість укладати трудовий договір дистанційно — в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. У разі остаточного ухвалення закону громадянам більше не доведеться фізично подавати документи, що посвідчують особу, або особисто з’являтися для оформлення на роботу.

Автори ініціативи наголошують, що нововведення має особливу актуальність в умовах воєнного стану. Через повномасштабну війну мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами або перебувають за межами місця постійного проживання, що ускладнює доступ до ринку праці. Електронне укладання трудових договорів дозволить усунути ці бар’єри та забезпечити реалізацію конституційного права на працю незалежно від місця перебування людини.

Крім того, очікується, що перехід до цифрових процедур зменшить бюрократичне навантаження як на працівників, так і на роботодавців, пришвидшить процес оформлення та мінімізує ризики втрати документів. Для бізнесу це також означає спрощення кадрових процесів і адаптацію до сучасних умов ринку праці.

У Верховній Раді підкреслюють, що запропоновані зміни відповідають європейським практикам. У країнах ЄС подібні механізми електронного документообігу у трудових відносинах діють ще з 2014 року і довели свою ефективність. Очікується, що після доопрацювання законопроєкт буде винесений на голосування у другому читанні та в цілому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14334 "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави". Документ оприлюднено на офіційному сайті парламенту і він спрямований на комплексне зміцнення позицій державної мови в публічному просторі.



