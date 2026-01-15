Трудоустройство по-новому: Рада сделала действительно революционный шаг

Верховная Рада Украины 15 января приняла в первом чтении законопроект №14141, вводящий электронный документооборот в сфере трудоустройства. Об этом сообщается на официальном портале парламента.

Трудоустройство. Фото: из открытых источников

Документ предусматривает возможность заключать трудовой договор дистанционно в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи. В случае окончательного принятия закона гражданам больше не придется физически подавать документы, удостоверяющие личность или лично появляться для оформления на работу.

Авторы инициативы отмечают, что нововведение имеет особую актуальность в условиях военного положения. Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев стали внутренне перемещенными лицами или находятся за пределами места постоянного проживания, что затрудняет доступ к рынку труда. Электронное заключение трудовых договоров позволит устранить эти барьеры и обеспечить реализацию конституционного права на труд вне зависимости от места нахождения человека.

Кроме того, ожидается, что переход к цифровым процедурам уменьшит бюрократическую нагрузку как на работников, так и на работодателей, ускорит процесс оформления и минимизирует риски потери документов. Для бизнеса это также означает упрощение кадровых процессов и адаптацию к современным условиям рынка труда.

В Верховной Раде подчеркивают, что предложенные изменения соответствуют европейским практикам. В странах ЕС подобные механизмы электронного документооборота в трудовых отношениях действуют еще с 2014 года и доказали свою эффективность. Ожидается, что после доработки законопроект будет вынесен на голосование во втором чтении и целом.

Читайте на портале "Комментарии" — в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14334 "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства". Документ обнародован на официальном сайте парламента и направлен на комплексное укрепление позиций государственного языка в публичном пространстве.



