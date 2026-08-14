Помста за мобілізацію: на Дніпропетровщині наводив удари чоловік, який втік із навчального центру ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Дніпропетровщині ворожого інформатора, який допомагав окупантам обстрілювати прифронтовий Нікополь. Зловмисником виявився місцевий житель, який співпрацював із російською воєнною розвідкою (гру), повідомляють в пресцентрі СБУ. Завдяки вчасному втручанню спецслужби, шпигуна викрили на початку його протиправної діяльності.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Служба безпеки України успішно заблокувала ще один канал витоку стратегічної інформації до ворога. Російським агентом виявився чоловік, який намагався уникнути мобілізації та самовільно залишив один із навчальних центрів Збройних Сил України, так і не склавши присягу на вірність українському народові.

"За обіцянку "швидких" заробітків, — зазначають у Службі безпеки України, описуючи мотиви фігуранта, — агент почав відстежувати пункти базування Сил оборони у прифронтовому місті".

Переховуючись від закону вдома, втікач шукав легких грошей у месенджері Telegram, де на нього й вийшов кадровий співробітник російських спецслужб із пропозицією про зрадницьку співпрацю.

Основним завданням коригувальника було виявлення локацій підрозділів ЗСУ, які ведуть оборонні бої на півдні Дніпропетровщини. За вказівкою свого куратора з гру, зловмисник здійснював таємне фотографування об'єктів та фіксував їхні точні координати на електронних мапах.

"Серед пріоритетних "цілей" ворога, — наголошують контррозвідники, — були запасні командні пункти та бойові позиції української ППО".

Росіяни планували використати ці координати для проведення масованих артилерійських та дронових атак на житлові квартали та оборонні рубежі міста.

Оперативники СБУ спрацювали на випередження та затримали фігуранта безпосередньо на території його приватного подвір'я. У затриманого вилучили мобільний телефон, де зберігалося листування з ворогом, фотоматеріали та інші беззаперечні докази роботи на країну-агресора. Паралельно правоохоронці провели комплекс заходів, щоб повністю убезпечити позиції та маршрути руху підрозділів ЗСУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

"Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави", — констатують у відомстві, додаючи, що тепер ухилянту-коригувальнику загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Служба безпеки України заблокувала діяльність ще двох учасників розвідувального осередку ФСБ, які займалися наведенням ворожих повітряних атак на Дніпро. Затриманими виявилися близькі родичі — матір та брат — тієї самої російської агентки, яку правоохоронці викрили та знешкодили ще на початку літа.