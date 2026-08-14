Месть за мобилизацию: на Днепропетровщине наводил удары сбежавший из учебного центра ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепропетровской области вражеского информатора, который помогал оккупантам обстреливать прифронтовый Никополь. Злоумышленником оказался местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой (гру), сообщают в пресс-центре СБУ. Благодаря своевременному вмешательству спецслужбы, шпиона разоблачили в начале его противоправной деятельности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Служба безопасности Украины успешно заблокировала еще один канал утечки стратегической информации к врагу. Российским агентом оказался мужчина, пытавшийся избежать мобилизации и самовольно оставивший один из учебных центров Вооруженных Сил Украины, так и не приняв присягу на верность украинскому народу.

"За обещание "быстрых" заработков, — отмечают в Службе безопасности Украины, описывая мотивы фигуранта, — агент начал отслеживать пункты базирования Сил обороны в прифронтовом городе".

Скрываясь от дома закона, беглец искал легких денег в мессенджере Telegram, где на него и вышел кадровый сотрудник российских спецслужб с предложением о предательском сотрудничестве.

Основной задачей корректировщика было выявление локаций подразделений ВСУ, ведущих оборонительные бои на юге Днепропетровщины. По указанию своего куратора по игре, злоумышленник осуществлял тайную фотографию объектов и фиксировал их точные координаты на электронных картах.

"Среди приоритетных "целей" врага, — подчеркивают контрразведчики, — были запасные командные пункты и боевые позиции украинского ПВО".

Россияне планировали использовать эти координаты для проведения массированных артиллерийских и дроновых атак на жилые кварталы и оборонительные рубежи города.

Оперативники СБУ сработали на опережение и задержали фигуранта прямо на территории его частного подворья. У задержанного изъяли мобильный телефон, где хранилась переписка с врагом, фотоматериалы и другие безоговорочные доказательства работы на страну-агрессора. Параллельно правоохранители провели комплекс мер, чтобы полностью обезопасить позиции и маршруты движения подразделений ВСУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога", — констатируют в ведомстве, добавляя, что теперь уклончиву-корректировщику грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения с полной конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность еще двух участников разведывательной ячейки ФСБ, которые занимались наведением вражеских воздушных атак на Днепр. Задержанными оказались близкие родственники – мать и брат – той самой российской агентки, которую правоохранители разоблачили и обезвредили еще в начале лета.