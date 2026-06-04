Польща обмежує повітряний рух на кордоні з Україною та Білоруссю: очікуються обстріли

На вимогу Оперативного командування Збройних сил Польщі у східних регіонах країни запроваджують особливий режим для повітряного транспорту. Задля посилення національної безпеки з опівночі 10 червня 2026 року до кінця доби 9 вересня 2026 року (за часом UTC) тут діятиме зона обмеженого доступу під кодовою назвою EP R131. Вона охопить висоти від поверхні землі до позначки FL95, що дорівнює приблизно трьом кілометрам.

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Нові правила стануть фактичним продовженням та заміною попередніх заходів, які діяли у межах зони EP R130, проте звичайних громадян вони майже не зачеплять.





"Ці ліміти розраховані на малу висоту, тому вони жодним чином не поширюються на регулярні пасажирські лайнери, — пояснюють у військовому відомстві, — оскільки цивільні літаки здійснюють свої рейси на значно більших ешелонах".

Найбільш суворі правила діятимуть у темну пору доби, коли польоти цивільних суден будуть повністю заблоковані.

"Від заходу до сходу сонця у зоні EP R131 впроваджується тотальна заборона на авіаційний рух, — зазначається у повідомленні військового командування, — виняток зроблено лише для армійської авіації, а також для бортів, чиї зльоти та посадки в аеропорту Депултиче Крулевське (EPCD) заздалегідь погодить Центр повітряних операцій".

У денний час правила будуть дещо м'якшими. Піднятися у небо дозволять пілотованим апаратам, які завчасно подали польотний план, мають увімкнені транспондери режимів A, C або S та тримають постійний двосторонній радіозв'язок із диспетчерами. Також табу не стосуватиметься рейсів із кризовими статусами (GARDA, ALPHA SCRAMBLE, SAR, MEDEVAC), медичної авіації та цивільних дронів, якщо їхні траєкторії не порушуватимуть зони ідентифікації протиповітряної оборони України та Білорусі.

Будь-які інші польоти, що не вписуються у ці стандарти, вимагатимуть окремого схвалення від чергової служби повітряного командування (DSO COP-DKP). Подібні дозволи у винятковому порядку надаватимуть державним літакам, місіям із порятунку людей і тварин під час екологічних чи стихійних лих, а також підрозділам, які виконують завдання з охорони та моніторингу об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов різко та емоційно прокоментував чергову атаку російських військ на обласний центр. Коментуючи наслідки ворожого обстрілу, який триває і досі, очільник міста провів чітку лінію між військовими успіхами Сил оборони України та боягузливими діями окупантів, які воюють із цивільними об'єктами.