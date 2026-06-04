Польша ограничивает воздушное движение на границе с Украиной и Беларусью: ожидаются обстрелы

По требованию Оперативного командования Вооруженных сил Польши в восточных регионах страны вводится особый режим для воздушного транспорта. Для усиления национальной безопасности с полуночи 10 июня 2026 до конца суток 9 сентября 2026 (по времени UTC) здесь будет действовать зона ограниченного доступа под кодовым названием EP R131. Она охватит высоты от поверхности земли до отметки FL95, равной примерно трем километрам.

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Новые правила станут фактическим продолжением и заменой предыдущих мер, действовавших в пределах зоны EP R130, однако обычных граждан они почти не коснутся.





"Эти лимиты рассчитаны на малую высоту, поэтому они никоим образом не распространяются на регулярные пассажирские лайнеры, — объясняют в военном ведомстве, — поскольку гражданские самолеты совершают свои рейсы на значительно больших эшелонах".

Наиболее строгие правила будут действовать в темное время суток, когда полеты гражданских судов будут полностью заблокированы.

"От захода до восхода солнца в зоне EP R131 вводится тотальный запрет на авиационное движение, — говорится в сообщении военного командования, — исключение сделано только для армейской авиации, а также для бортов, чьи взлеты и посадки в аэропорту Депултиче Крулевское (EPCD) заранее согласует Центр воздушных операций".

В дневное время правила будут несколько мягче. Подняться в небо позволят пилотируемым аппаратам, которые заранее подали полетный план, включают транспондеры режимов A, C или S и держат постоянную двустороннюю радиосвязь с диспетчерами. Также табу не касается рейсов с кризисными статусами (GARDA, ALPHA SCRAMBLE, SAR, MEDEVAC), медицинской авиации и гражданских дронов, если их траектории не будут нарушать зоны идентификации противовоздушной обороны Украины и Беларуси.

Любые другие полеты, не вписывающиеся в эти стандарты, потребуют отдельного одобрения от очередной службы воздушного командования (DSO COP-DKP). Подобные разрешения будут в исключительном порядке предоставляться государственным самолетам, миссиям по спасению людей и животных во время экологических или стихийных бедствий, а также подразделениям, выполняющим задачи по охране и мониторингу объектов критической инфраструктуры.

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