Пенсіонерам дозволили підвищити пенсію достроково: кого це стосується і як оформити

В Україні передбачена можливість позачергового перерахунку пенсій для тих пенсіонерів, які після призначення пенсії продовжують офіційно працювати. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Окремим пенсіонерам підвищать пенсію: хто має право і коли варто подавати заяву

Зазвичай працюючим пенсіонерам перерахунок проводять автоматично 1 квітня кожного року. Розмір підвищення залежить від сплачених страхових внесків.

Однак у деяких випадках люди можуть отримати доплату раніше, не чекаючи на щорічну дату.

Хто має право на достроковий перерахунок

Звернутися до Пенсійного фонду можна, якщо:

• після призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два роки,

• і пенсіонер офіційно працював у цей період,

• або самостійно сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Це дозволяє отримати перерахунок задовго до 1 квітня, тобто раніше, ніж автоматичне підвищення.

Приклад:

Якщо пенсію призначили у серпні 2023 року, і пенсіонер продовжував працювати, то у вересні 2025 року він вже може подати заяву на перерахунок — замість того, щоб чекати квітня 2026-го.

Як подати заяву

Для проведення дострокового перерахунку необхідно звернутися до Пенсійного фонду:

• особисто — у найближче відділення ПФУ, або

• онлайн — через портал електронних послуг ПФУ (за наявності КЕП).

Після подання заяви фонд проводить розрахунок, і підвищення призначається з місяця звернення.

Чому це важливо

Багато працюючих пенсіонерів не знають про можливість дострокового перерахунку і отримують підвищені виплати лише після автоматичної індексації. Завчасне звернення дозволяє отримати доплату раніше.

Розмір надбавки залежить від сум, із яких сплачувався ЄСВ, та від набутого стажу.

