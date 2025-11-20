logo

Пенсионерам разрешили повысить пенсию досрочно: кого это касается и как оформить

Определенная группа украинцев может получить перерасчет пенсии раньше ежегодной индексации. Пенсионный фонд объяснил, при каких условиях это возможно.

20 ноября 2025, 11:59
В Украине предусмотрена возможность внеочередного перерасчета пенсий для пенсионеров, которые после назначения пенсии продолжают официально работать. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсионерам разрешили повысить пенсию досрочно: кого это касается и как оформить

Некоторым пенсионерам повысят пенсию: кто имеет право и когда следует подавать заявление

Обычно работающим пенсионерам перерасчет производят автоматически 1 апреля каждого года. Размер повышения зависит от уплаченных страховых взносов.

Однако в некоторых случаях люди могут получить доплату раньше, не дожидаясь ежегодной даты.

Кто имеет право на досрочный перерасчет

Обратиться в Пенсионный фонд можно, если:
• после назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло два года,
• и пенсионер официально работал в этот период,
• или самостоятельно платил единый социальный взнос (ЕСВ).

Это позволяет получить перерасчет задолго до 1 апреля, то есть раньше автоматического повышения.

Пример:

Если пенсию назначили в августе 2023 года и пенсионер продолжал работать, то в сентябре 2025 года он уже может подать заявление на перерасчет — вместо того, чтобы ждать апреля 2026-го.

Как подать заявление

Для проведения досрочного перерасчета необходимо обратиться в Пенсионный фонд:
• лично — в ближайшее отделение ПФУ, или
• онлайн – через портал электронных услуг ПФУ (при наличии КЭП).

После подачи заявления фонд производит расчет и повышение назначается с месяца обращения.

Почему это важно

Многие работающие пенсионеры не знают о возможности досрочного перерасчета и получают повышенные выплаты только после автоматической индексации. Заблаговременное обращение позволяет получить доплату раньше.

Размер надбавки зависит от сумм, по которым уплачивался ЕСВ, и от приобретенного стажа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Украина сталкивается с дефицитом средств, а 140 млрд евро из активов РФ блокируют три страны ЕС. Следовательно, в случае блокирования транша уже с апреля Украина вынуждена будет ограничивать расходы: пенсии, зарплаты государственных служащих, медиков и военных могут пострадать.



