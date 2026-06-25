П'ять найдивніших професії в СРСР, про які мало хто знає

Планова економіка СРСР породила чимало професій, які нині здаються незвичними або абсурдними. Частина з них була необхідною через відсутність автоматизації, інші ж через тотальний державний контроль. З розвитком техніки та розпаду Радянського Союзу ці спеціальності майже повністю зникли.

Найдивніші професії в СРСР. Фото з відкритих джерел

Ці дивні професії показують, наскільки повсякденне життя в СРСР залежало від ручної праці. Те, що сьогодні виконують комп’ютери, камери, датчики та спеціальна техніка, тоді вимагало великої кількості працівників.

Овоскопіст

На птахофабриках СРСР овоскопісти перевіряли яйця за допомогою спеціального приладу, який мав назву овоскоп. Працівник просвічував шкаралупу, щоб знайти тріщини, плями, визначити свіжість продукту та придатність яєць для інкубації. За зміну доводилося перевіряти тисячі яєць, тому робота вимагала уважності, витривалості й доброго зору.

Розрівнювач піску

На курортних і міських пляжах працювали люди, які вручну прибирали сміття, розпушували та вирівнювали пісок. Зазвичай це робили рано-вранці, до приходу відпочивальників. Працівники використовували граблі, лопати й прості ручні інструменти. Сьогодні подібну роботу переважно виконують спеціальні машини.

Контролер телефонних розмов

На телефонних станціях в СРСР існували працівники, які тестували лінії зв’язку. Вони перевіряли, чи добре чути співрозмовників, чи немає шумів, перешкод або обривів. Для діагностики іноді підключатися до активних ліній під час розмов, що унеможливлювало приватність під час телефонних розмов в СРСР. У сучасних цифрових мережах більшість таких перевірок автоматизована.

Контролер кіноплівки

Перед показом у радянських кінотеатрах плівку перевіряли вручну. Контролери переглядали стрічки, шукали подряпини, розриви, дефекти зображення або звуку. Іноді один і той самий фільм доводилося дивитися десятки разів. Від їхньої роботи залежало, чи не зірветься сеанс через технічну несправність.

Слухач іноземного радіоефіру

У радянських аналітичних і наукових структурах працювали люди, які щодня слухали закордонні радіостанції. Вони записували передачі, перекладали новини, фіксували заяви політиків і готували довідки для державних органів. Така професія була частиною інформаційного протистояння часів холодної війни.

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