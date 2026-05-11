Чому в СРСР будували квартири з прохідними кімнатами: правда про радянське планування

Прохідні кімнати у радянських квартирах сьогодні вважають символом незручного та застарілого житла. Для сучасної людини така архітектура виглядає дивно, адже щоб потрапити до однієї кімнати, потрібно пройти через іншу, фактично порушуючи приватний простір. Однак у реаліях культури СРСР середини 20 століття подібне планування було цілком логічним.

Прохідні кімнати в СРСР. Фото з відкритих джерел

Поява прохідних кімнат у СРСР насамперед пов’язана з масштабною житловою кризою після Другої світової війни. Радянська влада прагнула якомога швидше забезпечити мільйони людей окремими квартирами. Саме тоді з’явилися "хрущовки". Це типові будинки, які мали будуватися швидко, дешево та масово.

У таких умовах архітектори максимально економили простір. Довгі коридори вважалися "непотрібною розкішшю", адже вони займали квадратні метри, які можна було використати під житлову площу. Прохідна кімната стала компромісом між компактністю та функціональністю.

Крім того, у радянській моделі суспільства питання особистого простору не було пріоритетом. Держава розглядала житло не як місце для індивідуального комфорту, а як соціальний інструмент. Багато сімей до переїзду жили в комуналках або бараках, тому маленька квартира з прохідною кімнатою сприймалася як суттєве покращення умов життя.

Свою роль відіграв і спосіб життя того часу. Більшість родин жила за схожим графіком: робота, школа, домашні справи. Через це постійний рух через кімнату не вважався серйозною проблемою. Увечері прохідна кімната часто перетворювалася на головний простір для спільного дозвілля та сімейного спілкування.

Також у такому плануванні в СРСР міг бути ідеологічний аспект. Спільні простори формували модель "колективного життя", де інтереси сім’ї та громади ставилися вище за приватність окремої людини. Таким чином архітектура в СРСР виконувала не лише практичну, а й виховну функцію.

Сьогодні більшість новобудов відмовилися від подібних рішень, однак прохідні кімнати залишаються характерною ознакою епохи радянського житлового будівництва.

