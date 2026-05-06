Названо найнижче оплачувану професію в Україні: цифри вражають

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні, за даними Державної служби статистики в березні 2026 року становила 30 356 грн. Однак є професії, які отримують майже вдвічі менше.

Народна депутатка Юлія Гришина розповіла, що в освітян найнижча зарплата серед усіх галузей економіки. Політик навела дані Державної служби статистики за березень 2026 року. Так, середня зарплата в освіті — 19 394 грн. Після податків, за її словами, — трохи більше 15 тисяч. Це офіційно останнє місце серед усіх галузей економіки, наголосила народна депутатка.

Для порівняння:

Сфера інформації та телекомунікацій — 85 673 грн.

Середня по країні — 30 356 грн.

“Ми вимагаємо від вчителя формувати нове покоління, адаптувати дітей до війни, будувати стійкість країни — і платимо йому за це менше за всіх. Це ганьба. Без перебільшень”, — наголосила нардепка.

За словами політика, до такої ситуації призвів підхід фінансування освіти за залишковим принципом, який використовували роками. Вона акцентувала увагу на важливості роботи освітян та нагадала, що в роботі над Держбюджетом–2026 Верховна Рада разом з урядом визначили освіту й науку другим пріоритетом після оборони. Було передбачено поетапне підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня — на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Для збільшення зарплат освітянам, за її словами, виділили рекордні 64,6 млрд грн.

“Проте, щоб підвищення зарплат дійсно відбулося, на всіх рівнях влади мають бути чітко визначені пріоритети. Такий підхід має бути й на рівні громад — саме тоді розриви в оплаті праці як серед освітян, так і в порівнянні з іншими професіями, поступово зменшаться”, — підкреслила вона і додала, що очікують від МОН рішення щодо зміни системи оплати праці освітян, яке має стати основою реальних змін у галузі.

