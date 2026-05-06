Названо найнижче оплачувану професію в Україні: цифри вражають

Кречмаровская Наталия
Середня заробітна плата штатних працівників в Україні, за даними Державної служби статистики в березні 2026 року становила 30 356 грн. Однак є професії, які отримують майже вдвічі менше.
Народна депутатка Юлія Гришина розповіла, що в освітян найнижча зарплата серед усіх галузей економіки. Політик навела дані Державної служби статистики за березень 2026 року. Так, середня зарплата в освіті — 19 394 грн. Після податків, за її словами, — трохи більше 15 тисяч. Це офіційно останнє місце серед усіх галузей економіки, наголосила народна депутатка.
Для порівняння:
Сфера інформації та телекомунікацій — 85 673 грн.
Середня по країні — 30 356 грн.
За словами політика, до такої ситуації призвів підхід фінансування освіти за залишковим принципом, який використовували роками. Вона акцентувала увагу на важливості роботи освітян та нагадала, що в роботі над Держбюджетом–2026 Верховна Рада разом з урядом визначили освіту й науку другим пріоритетом після оборони. Було передбачено поетапне підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня — на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Для збільшення зарплат освітянам, за її словами, виділили рекордні 64,6 млрд грн.
