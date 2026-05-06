Названа самая низкая оплачиваемая профессия в Украине: цифры поражают

Кречмаровская Наталия
Средняя заработная плата штатных работников в Украине, по данным Государственной службы статистики, в марте 2026 года составила 30 356 грн. Однако есть профессии, которые получают почти вдвое меньше.
Народная депутат Юлия Гришина рассказала, что у педагогов самая низкая зарплата среди всех отраслей экономики. Политик привела данные Государственной службы статистики за март 2026 года. Так, средняя зарплата в образовании – 19 394 грн. После налогов, по ее словам, – чуть больше 15 тысяч. Это официально последнее место среди всех отраслей экономики, отметила народная депутат.
Для сравнения:
Сфера информации и телекоммуникаций – 85 673 грн.
Средняя по стране – 30 356 грн.
По словам политика, к такой ситуации привел подход финансирования образования по остаточному принципу, используемому годами. Она акцентировала внимание на важности работы педагогов и напомнила, что в работе над Госбюджетом-2026 Верховная Рада вместе с правительством определили образование и науку вторым приоритетом после обороны. Было предусмотрено поэтапное повышение заработной платы учителей: с 1 января – на 30%, а с 1 сентября – еще на 20%. Для увеличения зарплат педагогам, по ее словам, выделили рекордные 64,6 млрд грн.
