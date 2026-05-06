Названа самая низкая оплачиваемая профессия в Украине: цифры поражают

Средняя заработная плата штатных работников в Украине, по данным Государственной службы статистики, в марте 2026 года составила 30 356 грн. Однако есть профессии, которые получают почти вдвое меньше.

Народная депутат Юлия Гришина рассказала, что у педагогов самая низкая зарплата среди всех отраслей экономики. Политик привела данные Государственной службы статистики за март 2026 года. Так, средняя зарплата в образовании – 19 394 грн. После налогов, по ее словам, – чуть больше 15 тысяч. Это официально последнее место среди всех отраслей экономики, отметила народная депутат.

Для сравнения:

Сфера информации и телекоммуникаций – 85 673 грн.

Средняя по стране – 30 356 грн.

"Мы требуем от учителя формировать новое поколение, адаптировать детей к войне, строить устойчивость страны – и платим ему за это меньше всех. Это позор. Без преувеличений", — подчеркнула нардепка.

По словам политика, к такой ситуации привел подход финансирования образования по остаточному принципу, используемому годами. Она акцентировала внимание на важности работы педагогов и напомнила, что в работе над Госбюджетом-2026 Верховная Рада вместе с правительством определили образование и науку вторым приоритетом после обороны. Было предусмотрено поэтапное повышение заработной платы учителей: с 1 января – на 30%, а с 1 сентября – еще на 20%. Для увеличения зарплат педагогам, по ее словам, выделили рекордные 64,6 млрд грн.

"Однако, чтобы повышение зарплат действительно произошло, на всех уровнях власти должны быть четко определены приоритеты. Такой подход должен быть и на уровне общин — именно тогда разрывы в оплате труда как среди педагогов, так и по сравнению с другими профессиями постепенно уменьшатся", — подчеркнула она и добавила, что ожидают от МОН решения об изменении системы оплаты труда педагогов.

