Головна Новини Суспільство робота і кар'єра “Нафтогаз” без газу і з мільйонними зарплатами: скільки платили радникам у 2020-2021 роках
commentss НОВИНИ Всі новини

“Нафтогаз” без газу і з мільйонними зарплатами: скільки платили радникам у 2020-2021 роках

Народний депутат Кучеренко розповів про розміри зарплат радників голови правління “Нафтогазу” Коболєва у 2020-2021 роках

21 листопада 2025, 20:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У “Нафтогазі” у 2020-2021 радникам Коболєва виплачували зарплати на десятки мільйонів гривень. 

“Нафтогаз” без газу і з мільйонними зарплатами: скільки платили радникам у 2020-2021 роках

Зарплата. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко. Політик оприлюднив таблички з відповіді керівництва “Нафтогазу” на його запит стосовно заробітку якихось “радників голови правління Нафтогазу” у 2020-2021 році.

“Нагадаю, головою правління на той момент був Андрій Коболєв. Нафтогаз не дав мені персональних даних та зашифрував всіх радників як певних “Осіб”, — зазначив він.

Народний депутат пояснив, що у відповіді можна побачити:

“Особа 11” отримала за свої “поради” у 2020 році 22,5 млн грн, а у 2021 році 11,9 млн грн.

“Особа 12” у 2021 році за 4 місяці, за словами політика, “нарадила” на 16,9 млн грн.

“Нафтогаз” без газу і з мільйонними зарплатами: скільки платили радникам у 2020-2021 роках - фото 2
“Нафтогаз” без газу і з мільйонними зарплатами: скільки платили радникам у 2020-2021 роках - фото 2

За словами Кучеренка, виникають наступні питання:

1. Хто з цих осіб Лана Зеркаль і хто така “Особа 11”?!

2. Чому “Нафтогаз” без газу, без грошей та в космічних боргах?!

З листа пана Корецького, як зазначив політик, зрозуміло що “Особа 12” це пані Лана Зеркаль.

“Я думаю НАБУ та САП, коли все ж таки візьмуться за “Нафтогаз”, швидко дадуть нам відповіді й на інші  питання?! А СБУ так само нарешті зʼясує — чи не є ознак державної зради в діях керівництва “Нафтогазу”, яке довело національну компанію до катастрофічного стану, коли немає ні грошей, ні газу і є лише величезні кредити та борги! Наглядову раду теж не треба забувати”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що надвисокі зарплати є гострою проблемою в Україні. Народні депутати не  раз порушували питання високих зарплат на державних підприємства, нарахування премій тощо. Однак далі розмови справа так і не пішла.




Джерело: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid02iitcnvWTdd15fJorSNJnQkfi8UqEerjauaaFBVrWdKj4owqWxJwDUb1EXv9X2iW2l
