“Нафтогаз” без газу і з мільйонними зарплатами: скільки платили радникам у 2020-2021 роках

Кречмаровская Наталия
У “Нафтогазі” у 2020-2021 радникам Коболєва виплачували зарплати на десятки мільйонів гривень.
Зарплата. Фото портал "Коментарі"
Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко. Політик оприлюднив таблички з відповіді керівництва “Нафтогазу” на його запит стосовно заробітку якихось “радників голови правління Нафтогазу” у 2020-2021 році.
Народний депутат пояснив, що у відповіді можна побачити:
“Особа 11” отримала за свої “поради” у 2020 році 22,5 млн грн, а у 2021 році 11,9 млн грн.
“Особа 12” у 2021 році за 4 місяці, за словами політика, “нарадила” на 16,9 млн грн.
За словами Кучеренка, виникають наступні питання:
1. Хто з цих осіб Лана Зеркаль і хто така “Особа 11”?!
2. Чому “Нафтогаз” без газу, без грошей та в космічних боргах?!
З листа пана Корецького, як зазначив політик, зрозуміло що “Особа 12” це пані Лана Зеркаль.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що надвисокі зарплати є гострою проблемою в Україні. Народні депутати не раз порушували питання високих зарплат на державних підприємства, нарахування премій тощо. Однак далі розмови справа так і не пішла.