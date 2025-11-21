"Нафтогаз" без газа и с миллионными зарплатами: сколько платили советникам в 2020-2021 годах

В "Нефтегазе" в 2020-2021 советникам Коболева выплачивали зарплаты на десятки миллионов гривен.

Зарплата. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко. Политик обнародовал таблички из ответа руководства "Нафтогаза" на его запрос о заработке каких-то "советников председателя правления Нафтогаза" в 2020-2021 году.

"Напомню, председателем правления на тот момент был Андрей Коболев. Нафтогаз не дал мне персональных данных и зашифровал всех советников как определенных "Лиц", — отметил он.

Народный депутат пояснил, что в ответе можно увидеть:

"Лицо 11" получило за свои "советы" в 2020 году 22,5 млн грн, а в 2021 году 11,9 млн грн.

"Лицо 12" в 2021 году за 4 месяца, по словам политика, "насоветовало" на 16,9 млн грн.

По словам Кучеренко, возникают следующие вопросы:

1. Кто из этих лиц Лана Зеркаль и кто такое "Лицо 11"?!

2. Почему "Нафтогаз" без газа, без денег и в космических долгах?

Из письма господина Корецкого, как отметил политик, понятно, что "Лицо 12" это госпожа Лана Зеркаль.

"Я думаю НАБУ и САП, когда все же возьмутся за "Нафтогаз", быстро ответят и на другие вопросы?! А СБУ так же наконец выяснит — не есть ли признаков государственной измены в действиях руководства "Нафтогаза", которое довело национальную компанию до катастрофического состояния, когда нет ни денег, ни газа и есть только огромные кредиты и долги! Наблюдательный совет тоже не нужно забывать”, — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сверхвысокие зарплаты являются острой проблемой в Украине. Народные депутаты не раз поднимали вопрос высоких зарплат на государственных предприятиях, начислении премий и т.п. Однако дальше разговора дело так и не пошло.



