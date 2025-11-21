logo

Главная Новости Общество работа и карьера "Нафтогаз" без газа и с миллионными зарплатами: сколько платили советникам в 2020-2021 годах
"Нафтогаз" без газа и с миллионными зарплатами: сколько платили советникам в 2020-2021 годах

Народный депутат Кучеренко рассказал о размерах зарплат советников председателя правления "Нефтегаза" Коболева в 2020-2021 годах

21 ноября 2025, 20:36
Кречмаровская Наталия

В "Нефтегазе" в 2020-2021 советникам Коболева выплачивали зарплаты на десятки миллионов гривен.

"Нафтогаз" без газа и с миллионными зарплатами: сколько платили советникам в 2020-2021 годах

Зарплата. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко. Политик обнародовал таблички из ответа руководства "Нафтогаза" на его запрос о заработке каких-то "советников председателя правления Нафтогаза" в 2020-2021 году.

"Напомню, председателем правления на тот момент был Андрей Коболев. Нафтогаз не дал мне персональных данных и зашифровал всех советников как определенных "Лиц", — отметил он.

Народный депутат пояснил, что в ответе можно увидеть:

"Лицо 11" получило за свои "советы" в 2020 году 22,5 млн грн, а в 2021 году 11,9 млн грн.

"Лицо 12" в 2021 году за 4 месяца, по словам политика, "насоветовало" на 16,9 млн грн.

”Нафтогаз” без газа и с миллионными зарплатами: сколько платили советникам в 2020-2021 годах - фото 2
”Нафтогаз” без газа и с миллионными зарплатами: сколько платили советникам в 2020-2021 годах - фото 2

По словам Кучеренко, возникают следующие вопросы:

1. Кто из этих лиц Лана Зеркаль и кто такое "Лицо 11"?!

2. Почему "Нафтогаз" без газа, без денег и в космических долгах?

Из письма господина Корецкого, как отметил политик, понятно, что "Лицо 12" это госпожа Лана Зеркаль.

"Я думаю НАБУ и САП, когда все же возьмутся за "Нафтогаз", быстро ответят и на другие вопросы?! А СБУ так же наконец выяснит — не есть ли признаков государственной измены в действиях руководства "Нафтогаза", которое довело национальную компанию до катастрофического состояния, когда нет ни денег, ни газа и есть только огромные кредиты и долги! Наблюдательный совет тоже не нужно забывать”, — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сверхвысокие зарплаты являются острой проблемой в Украине. Народные депутаты не раз поднимали вопрос высоких зарплат на государственных предприятиях, начислении премий и т.п. Однако дальше разговора дело так и не пошло.




Источник: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid02iitcnvWTdd15fJorSNJnQkfi8UqEerjauaaFBVrWdKj4owqWxJwDUb1EXv9X2iW2l
