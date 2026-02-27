МВФ виставив дедлайни: коли Україні доведеться підвищити податки та тарифи

Україна входить у період жорстких зобов’язань перед Міжнародний валютний фонд у межах програми розширеного фінансування. Згідно з Меморандумом, уже найближчими місяцями Київ має виконати низку структурних маяків, від яких залежить подальша співпраця з кредитором.

МВФ. Фото: з відкритих джерел

До кінця лютого уряд повинен посилити процедури добору членів наглядових рад державних банків, оновивши правила роботи Номінаційного комітету відповідно до рекомендацій міжнародних фінансових інституцій.

До кінця березня парламенту належить ухвалити масштабний податковий пакет на 2026-2027 роки. Йдеться про оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування пільги для міжнародних посилок, а також ліквідацію ПДВ-пільг для ФОПів із річним оборотом понад 4 млн грн. У той самий термін має бути призначений новий постійний голова Державної митної служби.

До кінця червня передбачені додаткові кроки: зміни до Податкового кодексу для посилення трансфертного ціноутворення за стандартами ОЕСР, оновлення стратегії держбанків, впровадження нагляду за критичними ризиками третіх сторін у банківському секторі та нові правила ризик-орієнтованої перевірки декларацій НАЗК. А до липня уряд має оприлюднити технічний аналіз квазіфіскальних витрат в енергетиці.

До кінця року планується створити централізоване сховище даних для податкової і митниці, реформувати управління НКЦПФР та завершити формування Рахункової палати.

Окремо МВФ наполягає: банки, що перейдуть у держвласність, не можуть докапіталізуватися коштом бюджету і мають передаватися Фонду гарантування вкладів. Виконання цих умов у Фонді називають ключем до фінансової стабільності та збереження довіри інвесторів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — податкова запідозрила масове приховування доходів в Україні: хто попався на гарячому.