МВФ выставил дедлайны: когда Украине придется повысить налоги и тарифы

Украина входит в период жестких обязательств перед Международным валютным фондом в рамках программы расширенного финансирования. Согласно Меморандуму, уже в ближайшие месяцы Киев должен выполнить ряд структурных маяков, от которых зависит дальнейшее сотрудничество с кредитором.

До конца февраля правительство должно усилить процедуры отбора членов наблюдательных советов государственных банков, обновив правила работы Номинационного комитета в соответствии с рекомендациями международных финансовых институтов.

До конца марта парламенту предстоит принять масштабный налоговый пакет на 2026-2027 годы. Речь идет о налогообложении доходов от цифровых платформ, отмене льготы для международных посылок, а также ликвидации НДС-льгот для ФЛП с годовым оборотом более 4 млн грн. В этот же срок должен быть назначен новый постоянный председатель Государственной таможенной службы.

До конца июня предусмотрены дополнительные шаги: изменения в Налоговый кодекс для усиления трансфертного ценообразования по стандартам ОЭСР, обновление стратегии госбанков, внедрение надзора за критическими рисками третьих сторон в банковском секторе и новые правила риск-ориентированной проверки деклараций НАПК. К июлю же правительство должно обнародовать технический анализ квазифискальных расходов в энергетике.

До конца года планируется создать централизованное хранилище данных для налоговой и таможни, реформировать управление НКЦБФР и завершить формирование Счетной палаты.

Отдельно МВФ настаивает: банки, которые перейдут в госсобственность, не могут докапитализироваться за счет бюджета и должны передаваться Фонду гарантирования вкладов. Выполнение этих условий в Фонде называют ключом финансовой стабильности и сохранения доверия инвесторов.

